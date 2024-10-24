Первый звонок в медицинский ассистанс: о чем следует помнить — Finance.ua
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Первый звонок в медицинский ассистанс: о чем следует помнить

Страхование
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Первый звонок в медицинский ассистанс: о чем следует помнить
Первый звонок в медицинский ассистанс: о чем следует помнить
Finance.ua рассказывает, как себя подготовить к первому звонку в медицинский ассистанс, если у вас договор медицинского страхования.
  • 1. Если вы уже позвонили в медицинский ассистанс, нужно четко указывать врачу-координатору свои симптомы, по которым он уже предоставляет узкопрофильного специалиста.
Также здесь пригодятся и мобильные приложения, которые могут помочь решить проблему, если человек о ней не хочет говорить по телефону.
  • 2. Кроме того, нужно понимать, в какую именно клинику вы хотели бы записаться.
Предварительно рекомендуем узнать, какая именно клиника находится рядом с вашим домом или работой. В какую аптеку потом нужно будет пойти и забрать медикаменты, и к этому вопросу от координатора также нужно быть готовым.
  • 3. Ни в коем случае не нужно самому себе устанавливать диагнозы, ведь за этим следует обращаться к врачам. От вас необходимы только симптомы. И здесь вы уже можете направлять координатора, чтобы по ним он направил вас к узкопрофильному специалисту, который и установит диагноз. И уже по нему вам будет покрываться лечение.
К примеру, если вы звоните с болью в животе… Координатор по протоколу будет идти и определит, что это, например, аппендицит. В случае боли в животе координатор по протоколу должен вас отправить к хирургу. Здесь вы можете скоординировать ассистанс и сказать: у меня аппендикса уже нет, операция была, это точно не он. Следовательно, здесь стоит сказать, что вы что-то не то съели и это, соответственно, отравление. Тогда уже это совсем к другому врачу.
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  • 4. Если у вас возникли вопросы относительно того, в какую именно страховую следует обращаться для оформления ДМС, то здесь пригодится и наш сервис, где вы можете оставить заявку на это и мы отберем для вас лучшие компании.
  • 5. Ключевое, на что нужно обращать внимание при выборе страховой — количество застрахованных лиц, ключевые партнеры, с которыми имеет договор компания, мобильное приложение, так как так проще контактировать с медицинским ассистансом, и есть ли у компании собственный контакт-центр, или у нее все на аутсорсе.
Дело в том, что если компания ценит свою репутацию, то она должна иметь именно свой контакт-центр. Ну и когда вы уже выбрали страховую, то перед подписанием контракта внимательно ознакомьтесь с договором, потому что как и везде, для вас могут выплыть «сюрпризы», когда в теории вы думали об одном, а на практике оказалось все иначе.

Детальнее о том, что такое ДМС и для чего оно нужно, читайте в статье по ссылке. 💊

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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