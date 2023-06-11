Первая в мире страховая криптовалютная компания позволит страховать жизнь в Bitcoin — Finance.ua

Первая в мире страховая криптовалютная компания позволит страховать жизнь в Bitcoin
Компания по страхованию жизни Insurance Bitcoin, деятельность которой полностью сосредоточена на криптовалюте, объявила о привлечении $19 млн инвестиций за два раунда. Первыми инвесторами фирмы стали генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, бывший глава Stripe Лачи Грум и компания Gradient Ventures.
Финансирование позволит Insurance Bitcoin получить лицензию Валютного управления Бермудских островов, а также запустить свой первый продукт — полное страхование жизни, номинированное в Bitcoin.
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В компании объясняют: например, 35-летний мужчина с удовлетворительным состоянием здоровья сможет купить страховой полис с покрытием в 25 ВТС за 10 ВТС премии.
«Bitcoin находится на пути к тому, чтобы стать и глобальным средством сбережения, и функциональной валютой. Долгосрочным владельцам BTC следует инвестировать в страхование своей жизни, номинированное в этом активе. Это имеет практический смысл. Мы видим потенциал для создания компании по страхованию жизни с полным стеком, цель которой — охватить более миллиарда человек на планете», — делится планами соучредитель и генеральный директор Insurance Bitcoin Зак Таунсенд.
В сфере перестрахования рисков компанию поддержали инвесторы Muoro Capital, венчурное подразделение MS&AD Insurance Group и Hudson Structured Capital Management
Администрация Insurance Bitcoin объявила, что поначалу услуги компании будут доступны только гражданам США. Фирма не планирует ведение страхового бизнеса и продажу полисов вне офисов и юрисдикции Бермудских островов.
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