Первая страна Европы может полностью отказаться от бумажных чеков и счетов — Finance.ua
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Первая страна Европы может полностью отказаться от бумажных чеков и счетов

Мир
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Первая страна Европы может полностью отказаться от бумажных чеков и счетов
Первая страна Европы может полностью отказаться от бумажных чеков и счетов
Министерство экономики Эстонии хочет сделать выдачу чеков и счетов более экологичной, и в 2025 году в большинстве случаев бумажные варианты предлагают заменять цифровым подтверждением покупок.
Об этом пишет ERR.
«Цель проекта — сократить влияние торговцев на окружающую среду и побуждать потребителей отказаться от получения бумажных чеков или счетов», — пишет издание.
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Согласно действующему закону, торговцы обязаны выдавать потребителю чек, если его покупка превышает 20 евро. С момента вступления в силу поправок это требование будет отменено.
По мнению министерства, это окажет положительное влияние на окружающую среду. Министерство также приняло во внимание желание потребителей, в том числе пожилых людей, продолжать получать бумажные чеки на покупки и ежемесячные бумажные счета после вступления изменений в силу.
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«С развитием технологий меняется поведение потребителей и многие торговцы также задумываются о сокращении своего экологического следа. Кроме того, благодаря развитию информационного общества, торговцы могут выставлять счета разными способами, которые не были доступны или не использовались широко в 2015 году. Примерами новых способов является отправка сообщения о счете в виде текстового сообщения (SMS) на мобильный телефон потребителя или, в случае чека на покупку, сохранение чека в мобильном приложении конкретного торговца», — объяснили идею авторы проекта.
Действующий закон будет изменен таким образом, что торговец будет обязан выдавать потребителю бумажный чек только в том случае, если потребитель покупает за наличные деньги и не использует карту клиента или использует такую, которая не позволяет сохранять историю покупок потребителя в течение двух лет после покупки.
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Кроме того, обязанность выдать чек сохранится, если потребитель уведомит продавца в момент покупки, что он хочет получить бумажный чек. Если изменения будут приняты, они вступят в силу с 1 июля следующего года.
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