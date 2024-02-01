Переводы украинцев из-за рубежа за последний год сократились на 1 млрд долларов — Finance.ua
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Переводы украинцев из-за рубежа за последний год сократились на 1 млрд долларов

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Переводы украинцев из-за рубежа за последний год сократились на 1 млрд долларов
Переводы украинцев из-за рубежа за последний год сократились на 1 млрд долларов
Объем частных переводов в Украину из-за рубежа за 2023 год составил 11,568 млрд долларов, что на 7,8% меньше, чем годом ранее (12,543 млн долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
По данным НБУ, в декабре переводы составили 1,040 млрд долларов, что на 6,1% меньше, чем в декабре 2022 года (1,107 млрд долларов).
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НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Напомним, в начале 2023 года НБУ прогнозировал увеличение поступлений от трудовых мигрантов в Украину.
«Мы считаем, что в 2023 году украинцы будут активно трудоустраиваться и смогут отправлять часть средств в Украину. Учитывая этот фактор, на 2023 год закладываем рост переводов до 16 млрд долларов», — сказал замглавы НБУ Сергей Николайчук.
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Член Совета НБУ Василий Фурман ранее сообщал, что годовой объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов с началом полномасштабного вторжения рф уменьшился до 10−12 млрд долларов. До войны цифры были в пределах 12−15 млрд долларов ежегодно.
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По материалам:
РБК-Україна
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