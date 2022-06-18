Перечень пунктов пропуска для ввоза авто из-за границы расширен (список) — Finance.ua

Перечень пунктов пропуска для ввоза авто из-за границы расширен (список)

Сегодня 10:16 — Личные финансы

Кабинет министров расширил список пунктов пропуска для перемещения транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины. Список расширен за счет морских и речных портов.

Об этом говорится в распоряжении от 14 июня 2022 г. № 479-р

Согласно документу, перемещение транспортных средств проводится в:

пункте пропуска через государственную границу для международного пассажирского автомобильного сообщения «Устилуг»;

международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Грушев»;

международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Малый Березный»;

международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения «Черноморский рыбный порт»;

пункте пропуска через государственную границу «Черноморский морской порт» для международного морского и паромного сообщения;

международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения «Черноморский судоремонтный завод»;

международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения «Одесский морской торговый порт»;

международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения «морской порт Южный»;

международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения «Измаильский морской торговый порт»;

международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения «Ренийский морской порт»;

международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения «Усть-Дунайский морской торговый порт»;

международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения «Белгород-Днестровский морской торговый порт»;

международном пункте пропуска через государственную границу для паромного, морского и речного грузопассажирского сообщения на территории общества с ограниченной ответственностью «Паромный комплекс Орловка».

«Установить, что завершение действий по перемещению на таможенную территорию Украины товаров (транспортных средств), выгруженных с судов заграничного плавания в зону таможенного контроля на территорию морского, речного порта в соответствии со статьей 210 Таможенного кодекса Украины и ввозимых гражданами с целью свободного обращения, осуществляется в соответствии с частью седьмой статьи 365 Таможенного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

9 июня на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект № 7448 по налогообложению подержанных авто. В пояснительной записке говорится, что пока Украина не вступила в ЕС, нужно навести порядок в таможенном оформлении и регистрации в Украине автомобилей с пробегом;

в Верховной Раде зарегистрировали уже несколько законопроектов, предлагающих отменить «нулевую» растаможку раньше окончания военного положения на территории Украины;

Кабинет министров на заседании 10 июня поддержал законопроект, предусматривающий растаможку автомобиля через «Дію» и освобождение электрокаров от налогов. Как это будет работать — рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.