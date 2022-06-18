Перечень пунктов пропуска для ввоза авто из-за границы расширен (список) — Finance.ua
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Перечень пунктов пропуска для ввоза авто из-за границы расширен (список)

Сегодня 10:16Личные финансы
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Кабинет министров расширил список пунктов пропуска для перемещения транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины. Список расширен за счет морских и речных портов.
Об этом говорится в распоряжении от 14 июня 2022 г. № 479-р.
Согласно документу, перемещение транспортных средств проводится в:
  • пункте пропуска через государственную границу для международного пассажирского автомобильного сообщения «Устилуг»;
  • международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Грушев»;
  • международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Малый Березный»;
  • международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения «Черноморский рыбный порт»;
  • пункте пропуска через государственную границу «Черноморский морской порт» для международного морского и паромного сообщения;
  • международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения «Черноморский судоремонтный завод»;
  • международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения «Одесский морской торговый порт»;
  • международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения «морской порт Южный»;
  • международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения «Измаильский морской торговый порт»;
  • международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения «Ренийский морской порт»;
  • международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения «Усть-Дунайский морской торговый порт»;
  • международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения «Белгород-Днестровский морской торговый порт»;
  • международном пункте пропуска через государственную границу для паромного, морского и речного грузопассажирского сообщения на территории общества с ограниченной ответственностью «Паромный комплекс Орловка».
«Установить, что завершение действий по перемещению на таможенную территорию Украины товаров (транспортных средств), выгруженных с судов заграничного плавания в зону таможенного контроля на территорию морского, речного порта в соответствии со статьей 210 Таможенного кодекса Украины и ввозимых гражданами с целью свободного обращения, осуществляется в соответствии с частью седьмой статьи 365 Таможенного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • 9 июня на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект № 7448 по налогообложению подержанных авто. В пояснительной записке говорится, что пока Украина не вступила в ЕС, нужно навести порядок в таможенном оформлении и регистрации в Украине автомобилей с пробегом;
  • в Верховной Раде зарегистрировали уже несколько законопроектов, предлагающих отменить «нулевую» растаможку раньше окончания военного положения на территории Украины;
  • Кабинет министров на заседании 10 июня поддержал законопроект, предусматривающий растаможку автомобиля через «Дію» и освобождение электрокаров от налогов. Как это будет работать — рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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По материалам: Finance.ua
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