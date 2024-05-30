Пентагон инвестирует сотни миллионов долларов в военный ИИ — Finance.ua
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Пентагон инвестирует сотни миллионов долларов в военный ИИ

Технологии&Авто
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Пентагон инвестирует сотни миллионов долларов в военный ИИ
Пентагон инвестирует сотни миллионов долларов в военный ИИ
Американская компания Palantir, занимающаяся разработкой программного обеспечения анализа данных для организаций, выиграла контракт на 480 миллионов долларов от Министерства обороны США. Деньги пойдут на разработку прототипа, известного как Maven Smart System.
Об этом сообщает Reuters.
Интеллектуальная система Maven от Palantir вместе с системой поиска и наведения от Национального геопространственного агентства США использует алгоритмы и возможности обучения, созданные искусственным интеллектом для сканирования и идентификации вражеских систем на поле боя.
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Maven объединяет данные различных систем разведки и наблюдения для определения областей интересов. Следует отметить, что программа не заменяет работу аналитика разведки, а просто повышает скорость и эффективность рабочего процесса.
Идентификация целей с помощью искусственного интеллекта вызвала споры в технологическом секторе со стороны некоторых рабочих, не желавших создавать системы для войны.
Кроме того, критики таких систем опасаются, что решения относительно удара могут иметь минимальный контроль со стороны человека. Как отмечается, ожидаемая дата завершения контракта Palantir с Пентагоном — май 2029 года.
По материалам:
Novyny.live
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