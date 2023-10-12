Пенсионеры смогут возобновить выплаты за 20 минут по видеосвязи: как будет работать услуга — Finance.ua

Пенсионеры смогут возобновить выплаты за 20 минут по видеосвязи: как будет работать услуга Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Пенсионеры смогут возобновить выплаты за 20 минут по видеосвязи: как будет работать услуга

Пенсионный фонд Украины разработал проект порядка установления личности получателя пенсии, других социальных выплат путем видеоконференцсвязи. Сеанс будет длиться ориентировочно 20 минут.

Об этом свидетельствует проект постановления фонда, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Как отмечается в документе, постановлением Кабинета министров от 4 августа 2023 г. № 806 предусмотрено, что по заявлениям через веб-портал ПФУ выплата пенсии может быть возобновлена ​​в случае установления лица пенсионера в режиме видеоконференцсвязи.

Порядок проведения видеоидентификации

Проект устанавливает, что заявление и другие обращения о проведении видеоидентификации подаются через веб-портал ПФУ путем заполнения соответствующего электронного бланка или посредством средств телефонной связи через определенные контактные центры. К заявлению могут быть приложены идентификационные документы.

Видеоидентификация производится в согласовании с получателем времени и способа ее проведения, в том числе в телефонном режиме.

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Список мессенджеров, которые могут быть использованы для проведения видеоидентификации, размещается на официальном веб-сайте ПФУ.

Видеоидентификация проводиется в течение 30 календарных дней, но не ранее 10 рабочих дней с даты подачи заявления (обращения).

Во время видеоидентификации уполномоченный работник проводит видеофиксацию:

человека, видеоидентификация которого производится;

человека с собственным идентификационным документом/документом, удостоверяющим личность, а именно страницы/стороны, которые содержат фото владельца.

Видеофиксация производится таким образом, чтобы видеоизображения позволяли однозначно распознать личность и детали идентификационного документа/удостоверяющего личность (в частности фото, идентификационные данные, содержащиеся на такой странице идентификационного документа).

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Уполномоченный работник обеспечивает осуществление во время видеоидентификации таких проверок документа, удостоверяющего личность/свидетельства о рождении ребенка:

на предмет признаков повреждения, подделки (в том числе того, что в этот документ вклеено фото, в том числе при достижении определенного возраста, что соответствующие элементы, текст, размер символов и промежутков между ними размещены должным образом);

принадлежности предоставленного документа физическому лицу, видеоидентификация которого производится (визуальная проверка соответствия лица человека);

визуальной проверки того, что предоставленный документ содержит защитные элементы, которые должны иметь документ такого типа и которые можно обнаружить при его осмотре при естественном освещении. С целью проверки защитных элементов документа (в частности оптико-переменной краски, 3D-эффекта, анимационного эффекта, голографической ленты, защитной сетки, микротекста и т. п. ) уполномоченный работник предоставляет соответствующие инструкции человеку, видеоидентификация которого производится, по выполнению дополнительных действий с документом перед камерой (в частности повернуть свой документ под разными углами горизонтально и вертикально).

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Продолжительность видеоидентификации должна быть достаточной для установления личности (ориентировочно 20 минут). При наличии признаков подозрительного поведения человека, видеоидентификация которого производится, уполномоченный работник должен задать дополнительные (в том числе косвенные) вопросы на знание собственных идентификационных данных, при этом продолжительность проведения видеоидентификации может быть продлена.

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