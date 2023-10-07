Куда и когда нужно обращаться за назначением пенсии — ответ Пенсионного Фонда — Finance.ua
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Куда и когда нужно обращаться за назначением пенсии — ответ Пенсионного Фонда

Казна и Политика
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Куда и когда нужно обращаться за назначением пенсии — ответ Пенсионного Фонда
Куда и когда нужно обращаться за назначением пенсии — ответ Пенсионного Фонда
Обращение за назначением пенсии может производиться в любое время после возникновения права на пенсию.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
Если обращение за пенсией происходит в течение трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста, пенсия назначается со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста (статья 45 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).
При этом днем обращения за назначением пенсии считается день принятия органом Пенсионного фонда Украины соответствующего заявления с необходимыми документами.
Таким образом, если вы подадите заявление до истечения трех месяцев после достижения 60 лет (до 24 декабря), пенсия будет назначена с 25 сентября.

Справка Finance.ua:

  • Согласно оперативным данным Пенсионного фонда, общая численность застрахованных лиц, за которых платят или которые самостоятельно платят ЕСВ, в июне 2022-го — 10,73 млн человек. То есть соотношение платящих ЕСВ и пенсионеров уже составляет один к одному.
  • «Это абсолютно критично. С учетом войны, оттока за границу украинских беженцев и роста безработицы — реальная картина еще хуже. Общий объем поступлений ЕСВ хронически недостаточен для проведения социальных расходов. Об этом свидетельствует и регулярное дофинансирование ПФУ из государственного бюджета», — отмечают в Центре Разумкова.

Меценатские пенсии: что это и как получить

По материалам:
Finance.ua
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