Куда и когда нужно обращаться за назначением пенсии — ответ Пенсионного Фонда
Обращение за назначением пенсии может производиться в любое время после возникновения права на пенсию.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
Если обращение за пенсией происходит в течение трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста, пенсия назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста (статья 45 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).
При этом днем обращения за назначением пенсии считается день принятия органом Пенсионного фонда Украины соответствующего заявления с необходимыми документами.
Таким образом, если вы подадите заявление до истечения трех месяцев после достижения 60 лет (до 24 декабря), пенсия будет назначена с 25 сентября.
Справка Finance.ua:
- Согласно оперативным данным Пенсионного фонда, общая численность застрахованных лиц, за которых платят или которые самостоятельно платят ЕСВ, в июне 2022-го — 10,73 млн человек. То есть соотношение платящих ЕСВ и пенсионеров уже составляет один к одному.
- «Это абсолютно критично. С учетом войны, оттока за границу украинских беженцев и роста безработицы — реальная картина еще хуже. Общий объем поступлений ЕСВ хронически недостаточен для проведения социальных расходов. Об этом свидетельствует и регулярное дофинансирование ПФУ из государственного бюджета», — отмечают в Центре Разумкова.
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