Куда и когда нужно обращаться за назначением пенсии — ответ Пенсионного Фонда Сегодня 11:22 — Казна и Политика

Куда и когда нужно обращаться за назначением пенсии — ответ Пенсионного Фонда

Обращение за назначением пенсии может производиться в любое время после возникновения права на пенсию.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Если обращение за пенсией происходит в течение трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста, пенсия назначается со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста (статья 45 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

При этом днем обращения за назначением пенсии считается день принятия органом Пенсионного фонда Украины соответствующего заявления с необходимыми документами.

Таким образом, если вы подадите заявление до истечения трех месяцев после достижения 60 лет (до 24 декабря), пенсия будет назначена с 25 сентября.

Справка Finance.ua:

Согласно оперативным данным Пенсионного фонда, общая численность застрахованных лиц, за которых платят или которые самостоятельно платят ЕСВ, в июне 2022-го — 10,73 млн человек. То есть соотношение платящих ЕСВ и пенсионеров уже составляет один к одному.

«Это абсолютно критично. С учетом войны, оттока за границу украинских беженцев и роста безработицы — реальная картина еще хуже. Общий объем поступлений ЕСВ хронически недостаточен для проведения социальных расходов. Об этом свидетельствует и регулярное дофинансирование ПФУ из государственного бюджета», — отмечают в Центре Разумкова.

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