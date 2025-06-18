Ответственность за незаконное обогащение и недостоверное декларирование: Рада приняла изменения — Finance.ua

Ответственность за незаконное обогащение и недостоверное декларирование: Рада приняла изменения Сегодня 11:04

Ответственность за незаконное обогащение и недостоверное декларирование: Рада приняла изменения

Верховная Рада во вторник, 17 июня, приняла законопроект № 13271−1 , изменяющий подход к ответственности за нарушения в сфере декларирования доходов и незаконного обогащения.

Решение было поддержано 245 депутатами, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Закон предусматривает повышение порогов, с которых наступает уголовная или административная ответственность:

Уголовная ответственность за указание ложной информации в декларации наступает, если ее сумма превышает 2,27 млн ​​грн (ранее — 1,5 млн грн). Административная ответственность будет применяться, если ошибки в декларации превышают 454 200 грн (вместо нынешних 302 800 грн).

В то же время уменьшается порог для привлечения к ответственности за незаконное обогащение — с 9,84 млн грн до 9,08 млн грн.

В случае умышленного декларирования недостоверной информации на сумму свыше 2,27 млн ​​грн должностному лицу может грозить:

штраф до 136000 грн;

общественные работы;

до 2 лет лишения свободы.

В НАБУ объясняют, что изменения связаны с инфляцией и ростом цен, что повлияло на реальную стоимость имущества и доходов.

Также детективы БЭБ теперь смогут расследовать экономические преступления только в случае, если речь идет об ущербе от 3 до 15 млн грн. Для НАБУ порог повышается до 15,14 млн грн (ранее — 6 млн грн).

Новые ограничения для НАПК

Закон также ограничивает полномочия НАПК. Мониторинг образа жизни теперь разрешен только за период, когда лицо находится на государственной или иной должности, определенной законом.

Кроме того, некоторые категории декларантов вообще исключаются из-под мониторинга, в частности:

аудиторы;

нотариусы;

оценщики;

арбитражные управляющие;

эксперты;

третейские судьи;

частные исполнители и т. д.

В Главном экспертном управлении Верховной Рады уже отметили, что эти изменения могут создавать коррупционные риски.

Ранее Центр противодействия коррупции выступал против этого документа, поскольку он позволит избежать наказания за коррупцию и легализовать украденное после увольнения с должности.

«Как указано в пояснительной записке к законопроекту, эта инициатива „повышает доверие граждан к антикоррупционной политике государства“. Однако содержание законопроекта свидетельствует об обратном. Ведь он является очередной попыткой ослабить существующие инструменты предотвращения коррупции», — заявляли в ЦПК.

В ЦПК объясняли, что законопроект предлагает следующие изменения:

1. Запрет проверять имущество должностных лиц, приобретенное до или после пребывания на государственной должности.

«Таким образом, должностные лица смогут до вступления в должность вписывать суммы средств и имущество, которого на самом деле не имеют, чтобы потом оправдать награбленное. А после увольнения — смогут вообще не переживать, что у них найдут украденные у государства средства и успеть легализовать средства. Кроме того, НАПК не сможет перепроверить имущество, если декларант оформил его на третьих лиц или пользуется им, не являясь непосредственным владельцем», — отмечали эксперты.

2. Сужение возможностей для гражданской конфискации имущества коррупционеров.

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«На первый взгляд, это выглядит как усиление борьбы с коррупцией. Но на самом деле — наоборот. Потому что если стоимость незаконного имущества меньше 9,8 млн грн, его все равно можно конфисковать через так называемую гражданскую конфискацию — упрощенную процедуру, которая работает быстрее и эффективнее, чем уголовное производство. Если порог снизить, как предлагается, то многие такие дела просто не будут попадать под действие гражданской конфикации», — аргументировали в ЦПК.

3. Сужение полномочий НАБУ. Бюро будет заниматься только делами о коррупции, где речь идет о крупных суммах. Это означает, что расследование менее «дорогих» нарушений будет вести подконтрольное Офису президента Государственное бюро расследований (ГБР). А это может снизить эффективность расследований и увеличить риск безнаказанности.

4. Повышение порогов для наказания за ложь в декларациях — должностных лиц будет сложнее наказать за ложные декларации.

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