Отрасли с самой высокой медианной зарплатой топ-менеджеров в IT — Finance.ua

Отрасли с самой высокой медианной зарплатой топ-менеджеров в IT
Мужчины топ-менеджеры продолжают зарабатывать на 50% больше, чем женщины, с медианной зарплатой $7500 против $5000 для женщин. CTOs получают более высокую медианную зарплату ($10 000), в отличие от CEO ($8400) и других ключевых руководящих ролей.
Об этом говорится в исследовании рекрутингового агентства Indigo Tech Recruiters.
Оплата топ-менеджеров в зависимости от гендера
Согласно медиане, мужчины зарабатывают на 50% больше, чем женщины, что в долларовом эквиваленте составляет $7500 против $5000.
Возраст топ-менеджеров
Общей тенденцией является то, что с возрастом доход растет, достигает пика в возрасте 35−39 лет, а затем слегка снижается.
Наибольший медианный доход наблюдается в возрастной категории от 35 до 39 лет, где составляет $7250.
В группе старше 45 лет медианная зарплата немного ниже, $6550, что может быть связано с переходом на менее стрессовые роли или также с возрастным неравенством, которое встречается в нашей стране.
В категориях от 30 до 34 и от 40 до 44 лет медианная зарплата одинаковая и составляет $6000.
Интересно, что наименьший медианный доход наблюдается среди самых молодых участников опроса в возрасте от 25 до 29 лет, $6250, и это, вероятно, отражает меньший уровень опыта.
Анализ оплаты в зависимости от отрасли
Отрасль блокчейна оказывается лидером по уровню дохода в 90-м проценте, где зарплаты достигают впечатляющих $18 800.
Также следует отметить появление новых участников рынка, таких как Defence Tech, где медианная зарплата составляет $7150, что может свидетельствовать о росте спроса и стоимости специалистов в этой сфере.
В секторе AR/VR уже несколько лет средние зарплаты остаются на относительно скромном уровне — в этом году медиана $4500.
Семь отраслей с самой высокой медианной зарплатой топ-менеджеров в IT:
- Consulting — $8700
- MedTech — $8000
- Education/E-Learning — $7250
- AI/ML — $7000
- GameDev — $7000
- Digital — $7000
- A supply chain solutions — $6525
- Blockchain — $6500
Анализ оплаты в зависимости от страны расположения менеджмента
Заработные платы в зависимости от страны расположения менеджмента компании показывают, что в США и в категории Другие (неуточненные страны) медианные зарплаты одинаковые — $8000, но средние выше остальных, что свидетельствует о большем разбросе заработков.
Европейские компании предлагают чуть меньшую медианную зарплату в $6025, в то время как в Украине эта цифра составляет $6000 с самым низким средним значением.
Анализ оплаты в зависимости от роли в компании
- CTO (Chief Technology Officer) имеет самую высокую медианную зарплату среди всех указанных должностей — $10 000, со средним значением $11 040.
- CEO (Chief Executive Officer) имеет медианную зарплату $8400 со средним значением $9000, что несколько ниже CTO.
- CHRO/HRD (Chief Human Resources Officer/Head of Human Resources) и CFO (Chief Financial Officer) показывают самые низкие медианные зарплаты соответственно $4000 и $4875, со средними значениями $4961 и $4706.
- CMO (Chief Marketing Officer) имеет медианную зарплату $7000 и большее среднее значение $7500.
- COO (Chief Operating Officer) и CPO (Chief Product Officer) имеют одинаковую медианную зарплату $7000, но среднее значение у COO выше ($7334 по сравнению с $7627 у CPO).
Напомним, за 2021−2023 годы ІТ-специалисты уплатили в бюджет не менее 61,1 миллиарда гривен налогов. Самая большая сумма — 24 миллиарда — была уплачена в 2023 году. От физических лиц поступили большие суммы, чем от юридических.
Напомним, по данным Djinni, за первый квартал 2024 года зарплаты в вакансиях senior разработчиков снизились с $4−5,5 тыс. в январе до $3−5 тыс. в марте. Такого низкого верхнего предела за последний год еще не было.
Ранее в DOU сообщали, что только 9% украинских айтишников имеют зарплату в $6000 или больше. Чаще всего это разработчики (68%) или DevOps-специалисты (9%).
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