Отрасли с самой высокой медианной зарплатой топ-менеджеров в IT — Finance.ua

Отрасли с самой высокой медианной зарплатой топ-менеджеров в IT Сегодня 13:01 — Личные финансы

Отрасли с самой высокой медианной зарплатой топ-менеджеров в IT

Мужчины топ-менеджеры продолжают зарабатывать на 50% больше, чем женщины, с медианной зарплатой $7500 против $5000 для женщин. CTOs получают более высокую медианную зарплату ($10 000), в отличие от CEO ($8400) и других ключевых руководящих ролей.

Об этом говорится в исследовании рекрутингового агентства Indigo Tech Recruiters.

Оплата топ-менеджеров в зависимости от гендера

Согласно медиане, мужчины зарабатывают на 50% больше, чем женщины, что в долларовом эквиваленте составляет $7500 против $5000.

Возраст топ-менеджеров

Общей тенденцией является то, что с возрастом доход растет, достигает пика в возрасте 35−39 лет, а затем слегка снижается.

Наибольший медианный доход наблюдается в возрастной категории от 35 до 39 лет, где составляет $7250.

Уровень зарплат в зависимости от возраста, Indigo Tech Recruiters

В группе старше 45 лет медианная зарплата немного ниже, $6550, что может быть связано с переходом на менее стрессовые роли или также с возрастным неравенством, которое встречается в нашей стране.

В категориях от 30 до 34 и от 40 до 44 лет медианная зарплата одинаковая и составляет $6000.

Интересно, что наименьший медианный доход наблюдается среди самых молодых участников опроса в возрасте от 25 до 29 лет, $6250, и это, вероятно, отражает меньший уровень опыта.

Анализ оплаты в зависимости от отрасли

Отрасль блокчейна оказывается лидером по уровню дохода в 90-м проценте, где зарплаты достигают впечатляющих $18 800.

Также следует отметить появление новых участников рынка, таких как Defence Tech, где медианная зарплата составляет $7150, что может свидетельствовать о росте спроса и стоимости специалистов в этой сфере.

В секторе AR/VR уже несколько лет средние зарплаты остаются на относительно скромном уровне — в этом году медиана $4500.

Уровень заработных плат по отраслям, Indigo Tech Recruiters

Семь отраслей с самой высокой медианной зарплатой топ-менеджеров в IT:

Consulting — $8700

MedTech — $8000

Education/E-Learning — $7250

AI/ML — $7000

GameDev — $7000

Digital — $7000

A supply chain solutions — $6525

Blockchain — $6500

Анализ оплаты в зависимости от страны расположения менеджмента

Заработные платы в зависимости от страны расположения менеджмента компании показывают, что в США и в категории Другие (неуточненные страны) медианные зарплаты одинаковые — $8000, но средние выше остальных, что свидетельствует о большем разбросе заработков.

Европейские компании предлагают чуть меньшую медианную зарплату в $6025, в то время как в Украине эта цифра составляет $6000 с самым низким средним значением.

Уровень заработной платы в зависимости от страны нахождения менеджмента компании, Indigo Tech Recruiters

Анализ оплаты в зависимости от роли в компании

CTO (Chief Technology Officer) имеет самую высокую медианную зарплату среди всех указанных должностей — $10 000, со средним значением $11 040.

CEO (Chief Executive Officer) имеет медианную зарплату $8400 со средним значением $9000, что несколько ниже CTO.

CHRO/HRD (Chief Human Resources Officer/Head of Human Resources) и CFO (Chief Financial Officer) показывают самые низкие медианные зарплаты соответственно $4000 и $4875, со средними значениями $4961 и $4706.

CMO (Chief Marketing Officer) имеет медианную зарплату $7000 и большее среднее значение $7500.

COO (Chief Operating Officer) и CPO (Chief Product Officer) имеют одинаковую медианную зарплату $7000, но среднее значение у COO выше ($7334 по сравнению с $7627 у CPO).

Уровень зарплат в зависимости от должности, Indigo Tech Recruiters

Напомним, за 2021−2023 годы ІТ-специалисты уплатили в бюджет не менее 61,1 миллиарда гривен налогов. Самая большая сумма — 24 миллиарда — была уплачена в 2023 году. От физических лиц поступили большие суммы, чем от юридических.

Напомним, по данным Djinni, за первый квартал 2024 года зарплаты в вакансиях senior разработчиков снизились с $4−5,5 тыс. в январе до $3−5 тыс. в марте. Такого низкого верхнего предела за последний год еще не было.

Ранее в DOU сообщали , что только 9% украинских айтишников имеют зарплату в $6000 или больше. Чаще всего это разработчики (68%) или DevOps-специалисты (9%).

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