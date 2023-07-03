Отказ от наличных: у Зеленского раскрыли план перевода экономики в кешлесс — Finance.ua

Отказ от наличных: у Зеленского раскрыли план перевода экономики в кешлесс Сегодня 08:03 — Казна и Политика

Отказ от наличных: у Зеленского раскрыли план перевода экономики в кешлесс

Для реализации плана по переводу экономики Украины полностью на безналичные расчеты необходимо провести ряд мер, в частности амнистию капиталов и комплексную налоговую реформу.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента по экономическим вопросам Ростислав Шурма во время пресс-конференции.

«К сожалению, произошла очень большая манипуляция и спекуляция этим фактом. Но то, что это произошло, говорит о том, что вопрос очень актуальный и очень чувствительный. Что было сказано в Лондоне? Было сказано, что мы анализируем такой опыт и сценарий перевода экономики» и всей системы на кешлесс… В то же время я вижу определенные страхи, возникшие в нашем обществе вокруг этой темы — это еще даже не решение", — сказал Шурма.

Заместитель руководителя ОП отметил, что отказ от наличных денег и введение кешлесса невозможны без комплекса реформ в других сферах.

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«Это достаточно системный комплексный подход ступенчатый, который будет касаться реформ в других сферах. То есть кешлес без комплексной налоговой реформы, в том числе, которую мы начали обсуждать, с существенным снижением налоговых ставок, невозможно… Поэтому это может обсуждаться только в пакете», — сказал он.

Также, по словам Шурмы, введение тотального кешлесса невозможно без полной амнистии капиталов.

«Если мы переходим, то тогда всем людям, имеющим накопление, нужно дать возможность их легализовать. То есть введение кешлесса возможно только в паре с налоговой реформой и масштабной амнистией капитала», — отметил заместитель руководителя ОП.

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Также он прокомментировал переживание населения относительно платежной инфраструктуры — будет ли возможность производить оплату на всей территории Украины, в частности, в селах.

«На сегодняшний день мы готовим проект с „Укрпочтой“, основной целью которого будет 100% покрытие всего населения Украины цифровыми банковскими услугами. И 100% покрытия всех возможных точек продажи современными терминалами. То есть должна быть полная доступность этой инфраструктуры для каждого гражданина», — сказал он. Шурма, добавив, что все убедились в стабильности украинской платежной системы в условиях войны и перебоев с электроэнергией.

«Почему нужен кеш? Взятки. Сколько бы ни было спекуляций, что оно перешло в безналичный вид — нет. 99,9% взяток, к сожалению, до сих пор осуществляется наличными», — подчеркнул Шурма.

Что касается мирового опыта, заместитель руководителя ОП отметил, что действительно на сегодняшний день нет ни одного государства, которое бы перешло на 100% кешлесс, но есть несколько успешных примеров стран, которые практически это сделали. Одной из таких стран, по его словам, является Швеция.

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«Этот путь они проходили довольно долго, работая над всеми сомнениями… Занял этот путь около 10 лет. Но мир начал развиваться гораздо быстрее, цифровые продукты начали появляться и развиваться экспоненциальными темпами… Мы можем пройти этот путь не через 10 лет, а в разы быстрее. Но, безусловно, это не будет об одном дне — это будет процесс длительный», — подчеркнул Шурма.

Справка Finance.ua:

По словам первого заместителя председателя Национального банка Екатерины Рожковой, банковская система Украины готова к функционированию без наличных денег, однако ни одна страна мира еще не имеет такого опыта, и определенный объем наличных денег все же должен быть в обращении.

«Технологии сегодня позволяют даже, условно говоря, на рынке перебросить с карты на карту деньги или рассчитаться через встроенный в телефон расчетный аппарат. Банковская система с точки зрения технологии, с точки зрения инклюзии и непрерывности к этому готова», — сказала Рожкова.

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УНІАН По материалам:

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