От повышения минимальной зарплаты откажутся: Правительство назвало приоритеты государственного бюджета на следующий год — Finance.ua

От повышения минимальной зарплаты откажутся: Правительство назвало приоритеты государственного бюджета на следующий год Сегодня 10:00 — Казна и Политика

От повышения минимальной зарплаты откажутся: Правительство назвало приоритеты государственного бюджета на следующий год

В условиях военного положения приоритетом государственного бюджета на следующий год станет сектор безопасности и обороны, а также обеспечение всех социальных обязательств государства.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

«В следующем году расходы на пенсионное и социальное обеспечение не уменьшаются, а некоторые будут даже увеличены. Около 5,5 млрд грн будет заложено на обеспечение жильем ветеранов войны, ввиду особой важности данной категория граждан. Также будут обеспечены своевременная выплата пенсий, социальных пособий, выплаты заработных плат медикам и педагогам», — подчеркнул Роман Ермоличев.

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По его словам, минимальная заработная плата будет на уровне декабря этого года. В настоящее время минимальная зарплата составляет 6500 грн, а бюджетом на 2022 год предусматривалось ее повышение до 6700 грн в месяц с 1 октября.

Также заместитель министра финансов сообщил, что медицина остается приоритетом финансирования на следующий год.

«Пока мы дискутируем с Национальной службой здоровья и Минздравом относительно остатков средств, которые находятся на счетах поставщиков медицинских услуг. Поэтому планируется корректировка программы медгарантий, но основные медицинские услуги будут финансово обеспечены», — сказал Роман Ермоличев.

Также при обсуждении основных аспектов проекта госбюджета на 2023 год были подняты вопросы финансирования расходов на культуру и искусство, увеличение финансирования угольной промышленности, выплаты заработных плат в сфере здравоохранения.

В конце встречи Роман Ермоличев заверил, что консультации по обсуждению основных показателей госбюджета будут продолжены и далее до принятия бюджета в Верховной Раде.

Справка Finance.ua:

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны.

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Економічна Правда По материалам:

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