В Минфине назвали единственный действенный способ увеличения поступлений в госбюджет — Finance.ua
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В Минфине назвали единственный действенный способ увеличения поступлений в госбюджет

Казна и Политика
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В Минфине назвали единственный действенный способ увеличения поступлений в госбюджет
В Минфине назвали единственный действенный способ увеличения поступлений в госбюджет
Заимствования остаются единственным действенным способом увеличения поступлений в государственный бюджет Украины в нынешних условиях.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире информационного телемарафона.
«Объективно возможности далее сокращать расходы у нас нет, мы фактически минимизировали эти возможности. Увеличивать налоги в условиях войны — это тоже не выход, потому что бизнес закрывается, здесь тоже маневра нет. Единственным источником остаются заимствования — внешние у наших партнеров в виде грантов и кредитов и военные облигации», — сказал министр.
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Также он добавил, что сегодня есть все сигналы к оживлению экономики, что позволяет рассчитывать на увеличение налоговых поступлений в будущем. Кроме того, Марченко обратил внимание на увеличение поступлений от таможни за счет девальвации гривны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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