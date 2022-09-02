Доходы госбюджета Украины растут: Минфин назвал сумму за последний месяц — Finance.ua
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Доходы госбюджета Украины растут: Минфин назвал сумму за последний месяц

Казна и Политика
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Доходы госбюджета Украины растут: Минфин назвал сумму за последний месяц
Доходы госбюджета Украины растут: Минфин назвал сумму за последний месяц
В августе 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 204,6 млрд гривен, что больше, чем в июле (169,6 млрд гривен). Также поступило 109,7 млрд гривен международной помощи (грантов).
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
По оперативной информации Госказначейства, за январь-август 2022 года кассовые расходы государственного бюджета составили 1449,4 млрд гривен, в том числе общего фонда — 1360,1 млрд грн.
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При этом, в августе 2022 года кассовые расходы государственного бюджета были проведены в объеме 230,9 млрд гривен, в том числе общего фонда — в сумме 212,1 млрд гривен.
За январь-август 2022 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 416,9 млрд гривен, в том числе общий фонд — в сумме 418,1 млрд гривен. В августе фактический дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд гривен, в том числе общего фонда — 6,4 млрд гривен.
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-август 2022 года составили 716,2 млрд гривен. При этом платежи по погашению государственного долга за январь-август 2022 года составили 301,0 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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