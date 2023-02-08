От чего зависит право на назначение субсидии — разъяснение Пенсионного фонда Сегодня 08:01 — Личные финансы

От чего зависит право на назначение субсидии — разъяснение Пенсионного фонда

Субсидия назначается, если доходы жителей домохозяйства не позволяют самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, оплачивать расходы на управление многоквартирным домом, коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

«Обязательный процент платежа для каждой семьи зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Вычисляют его в расчете на одного человека», — говорят в фонде.

Как производят вычисления

Определяется платеж индивидуально по единой формуле: среднемесячный доход домохозяйства в расчете на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, затем полученный результат делится на 2 и умножается на 15 процентов. Это базовая норма платы за сервисы.

«Такой подход обеспечивает принцип социальной справедливости — чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательного платежа за жилищно-коммунальные услуги и, соответственно, больше размер субсидии», — добавляют в ведомстве.

Справка Finance.ua:

по данным ПФУ, в январе 2023 года льготы и субсидии получали 2 млн 659,1 тысяч человек. Из них 1 млн 785 человек получали деньги в банках, 874,1 тысячи — через АО «Укрпочта»;

способ получения субсидии в оплату жилищно-коммунальных услуг можно изменить. Перевести выплату можно, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг ПФУ;

отдельные категории граждан имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг.

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