От чего зависит право на назначение субсидии — разъяснение Пенсионного фонда — Finance.ua
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От чего зависит право на назначение субсидии — разъяснение Пенсионного фонда

Личные финансы
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От чего зависит право на назначение субсидии — разъяснение Пенсионного фонда
От чего зависит право на назначение субсидии — разъяснение Пенсионного фонда
Субсидия назначается, если доходы жителей домохозяйства не позволяют самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, оплачивать расходы на управление многоквартирным домом, коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
«Обязательный процент платежа для каждой семьи зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Вычисляют его в расчете на одного человека», — говорят в фонде.

Как производят вычисления

Определяется платеж индивидуально по единой формуле: среднемесячный доход домохозяйства в расчете на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, затем полученный результат делится на 2 и умножается на 15 процентов. Это базовая норма платы за сервисы.
«Такой подход обеспечивает принцип социальной справедливости — чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательного платежа за жилищно-коммунальные услуги и, соответственно, больше размер субсидии», — добавляют в ведомстве.

Справка Finance.ua:

  • по данным ПФУ, в январе 2023 года льготы и субсидии получали 2 млн 659,1 тысяч человек. Из них 1 млн 785 человек получали деньги в банках, 874,1 тысячи — через АО «Укрпочта»;
  • способ получения субсидии в оплату жилищно-коммунальных услуг можно изменить. Перевести выплату можно, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг ПФУ;
  • отдельные категории граждан имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг.
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По материалам:
Finance.ua
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