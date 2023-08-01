От 7,70 до 9,99 грн за кубометр: обзор цен на газ в августе — Finance.ua

От 7,70 до 9,99 грн за кубометр: обзор цен на газ в августе Сегодня 09:01 — Личные финансы

От 7,70 до 9,99 грн за кубометр: обзор цен на газ в августе

В августе начинается четвертый месяц действия базовых тарифных планов на природный газ для бытовых потребителей. На 31 июля свои годовые ценовые предложения на последний месяц лета обнародовали 12 поставщиков. ГазПравда опубликовала обзор цен на газ в августе.

Стоимость газа по сравнению с предыдущими месяцами снова не изменится. В зависимости от компании цены на голубое топливо в августе будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

При этом у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у 5 — выше.

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Напомним, что большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Это 12,4 млн украинских домохозяйств, которые покупают топливо по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 года включительно.

Справка Finance.ua:

украинцы часто обвиняют в красном или желтом цвете газа на плите поставщиков топлива, которые якобы «разбавляют» газ. На самом деле это очередной миф — цвет пламени в конфорке чаще всего меняется из-за неисправностей оборудования самого потребителя или просто из-за нехватки кислорода. И это легко поправимо. Подробности здесь;

«Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», которая обслуживает почти всё население, рассказала, как потребителям вернуть переплату за газ при смене поставщика.



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