Особенности трудовых отношений в условиях военного положения — Finance.ua

Особенности трудовых отношений в условиях военного положения

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Особенности трудовых отношений в условиях военного положения, freepik.com

24 марта 2022 года вступил в силу Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15.03.2022 г. № 2136-IX.

Об этом сообщает Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Как отмечается, в связи с введением в Украине военного положения, на время действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина. На период действия военного положения нормы Закона имеют преобладающую силу над КЗоТом.

Право работника на заключение трудового договора в условиях военного положения

Работодатели могут заключать с новыми работниками срочные трудовые договоры на период действия военного положения или период замещения временно отсутствующего работника.

Право внутренне перемещенных лиц и других работников работать без увольнения с предыдущего места работы

Работник имеет право заключать трудовой договор на одном или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях, организациях, если иное не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон.

Выполнение работником, кроме своей основной, иной регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время у того же или другого работодателя по найму считается совместительством. Ограничения совместительства могут быть предусмотрены законодательством или контрактом.

В случае не увольнения работника с предыдущего места работы по объективным причинам, он может быть принят на работу по совместительству.

Обязанность работника выполнять работу, не оговоренную трудовым договором

Работодатель имеет право перевести работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, без его согласия (за исключением перевода на работу в другую местность, где ведутся активные боевые действия), если она не противопоказана работнику по состоянию здоровья.

Такой перевод возможен только для предотвращения или ликвидации последствий боевых действий, а также других обстоятельств, которые подвергают или могут подвергнуть угрозе жизнь или нормальные жизненные условия людей. Оплата труда при этом должна быть не ниже среднего заработка по предыдущей работе.

Двухмесячный срок предупреждения работника об изменении существенных условий труда не используется.

Право работника на расторжение трудового договора по собственной инициативе

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе без двухнедельного срока предупреждения в связи с ведением боевых действий в районах, в которых находится предприятие, учреждение, организация, и угрозой для жизни и здоровья работника.

Эта норма не действует, если работник принудительно привлечен к общественно полезным работам в условиях военного времени, а также если работник привлечен к выполнению работ на объектах, отнесенных к критической инфраструктуре.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

В период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста) с указанием даты увольнения, которая является первым рабочим днем, следующим за днем истечения временной нетрудоспособности, указанным в документе о временной нетрудоспособности, или первым рабочим днем после окончания отпуска.

Увольнение работника за прогул

Прогулом признается отсутствие работника на работе как в течение всего рабочего дня, так и более трех часов непрерывно или суммарно в течение рабочего дня без уважительных причин. Не может считаться прогулом отсутствие работника на рабочем месте, если при этом он присутствовал на предприятии.

Уважительными признаются причины, возникшие по обстоятельствам, не зависящим от воли работника (боевые действия, другая опасная ситуация, отсутствие транспортного сообщения, из-за болезни, болезни членов семьи и т.п.), которые помешали работнику вовремя прибыть на работу, не считаются прогулом.

Право работника на отдых. Рабочее время.

Об изменении режима работы и отдыха работодатель должен уведомить работников, издав соответствующий приказ.

По требованиям статьи 6 Закона:

нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 60 часов в неделю;

сокращенная продолжительность рабочего времени не может превышать 50 часов в неделю;

пятидневная или шестидневная рабочая неделя устанавливается работодателем по решению военного командования вместе с военными администрациями (в случае их образования);

продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов;

отменено сокращение рабочего времени в канун праздничных, нерабочих и выходных дней.

Право работника на оплату труда

В статье 10 Закона устанавливаются особенности оплаты труда:

заработная плата выплачивается работнику на условиях, определенных трудовым договором;

работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда, если докажет, что это нарушение произошло вследствие ведения боевых действий или действия других обстоятельств непреодолимой силы;

освобождение работодателя от ответственности за несвоевременную оплату труда не освобождает его от обязанности выплаты заработной платы;

в случае невозможности своевременной выплаты заработной платы вследствие ведения боевых действий срок выплаты заработной платы может быть отсрочен до момента возобновления деятельности предприятия.

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