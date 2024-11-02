Опубликованы зарплаты руководителей госорганов: ТОП-5 ведомств с самыми высокими выплатами — Finance.ua

Опубликованы зарплаты руководителей госорганов: ТОП-5 ведомств с самыми высокими выплатами Сегодня 12:06 — Казна и Политика

Опубликованы зарплаты руководителей госорганов: ТОП-5 ведомств с самыми высокими выплатами, Фото: freepik

Руководство Национального агентства по предотвращению коррупции заняло второе место по уровню зарплаты в сентябре 2024 года с выплатами в 254,2 тысячи гривен.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов Украины, сообщает «Судебно-юридическая газета».

В ТОП-5 по размеру заработной платы вошло руководство нескольких ключевых учреждений.

Топ-5 госорганов по зарплате руководства

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — ₴288,4 тыс.;

Национальное агентство по предотвращению коррупции — ₴254,2 тыс.;

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку — ₴236,4 тыс.;

Министерство культуры и стратегических коммуникаций — ₴215,1 тыс.;

Счетная палата — ₴205 тыс.

Отмечается, что в августе 2024 года первое место по уровню средней зарплаты у руководства занимало Национальное агентство по государственной службе, где она составила 227,8 тысячи грн. НКРЭКУ была на втором месте с зарплатой в 223,6 тысячи грн.

В июле лидером по зарплате было руководство НАПК с цифрой в 228 тысяч грн.

49 830 гривен. Напомним, по данным Государственной службы статистики, самая высокая заработная плата в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 36,4 процента до

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.