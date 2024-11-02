Опубликованы зарплаты руководителей госорганов: ТОП-5 ведомств с самыми высокими выплатами — Finance.ua
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Опубликованы зарплаты руководителей госорганов: ТОП-5 ведомств с самыми высокими выплатами

Казна и Политика
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Опубликованы зарплаты руководителей госорганов: ТОП-5 ведомств с самыми высокими выплатами
Опубликованы зарплаты руководителей госорганов: ТОП-5 ведомств с самыми высокими выплатами, Фото: freepik
Руководство Национального агентства по предотвращению коррупции заняло второе место по уровню зарплаты в сентябре 2024 года с выплатами в 254,2 тысячи гривен.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов Украины, сообщает «Судебно-юридическая газета».
В ТОП-5 по размеру заработной платы вошло руководство нескольких ключевых учреждений.

Топ-5 госорганов по зарплате руководства

  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — ₴288,4 тыс.;
  • Национальное агентство по предотвращению коррупции — ₴254,2 тыс.;
  • Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку — ₴236,4 тыс.;
  • Министерство культуры и стратегических коммуникаций — ₴215,1 тыс.;
  • Счетная палата — ₴205 тыс.
Опубликованы зарплаты руководителей госорганов: ТОП-5 ведомств с самыми высокими выплатами
Отмечается, что в августе 2024 года первое место по уровню средней зарплаты у руководства занимало Национальное агентство по государственной службе, где она составила 227,8 тысячи грн. НКРЭКУ была на втором месте с зарплатой в 223,6 тысячи грн.
В июле лидером по зарплате было руководство НАПК с цифрой в 228 тысяч грн.
Напомним, по данным Государственной службы статистики, самая высокая заработная плата в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 36,4 процента до 49 830 гривен.

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По материалам:
Судебно-юридична газета
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