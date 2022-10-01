​Определены самые старые авто, зарегистрированные в августе — Finance.ua
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​Определены самые старые авто, зарегистрированные в августе

Личные финансы
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​Определены самые старые авто, зарегистрированные в августе
​Определены самые старые авто, зарегистрированные в августе
В августе украинские номера получили 16,6 тысячи легковых автомобилей.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Большинство растаможек пришлось на авто в возрасте от 6 до 10 лет — 28% рынка.
Более четверти (26%) — это машины, имеющие пробег 11-15 лет.
Возраст от 16 до 20 лет имеет 21% прошедших регистрацию транспортных средств.
Инфографика: Укравтопром
Инфографика: Укравтопром
Автомобили в возрасте до 5 лет включительно заняли пятую часть рынка (20%).
Подержанные автомобили старше 20 лет занимают 5% регистраций. Самыми старыми в августе были 27-летние седаны Audi A4, BMW 7, а также их ровесник — купе Alfa Romeo GTV.

Справка Finance.ua:

  • ранее Укравтопром сообщал, что в августе в Украине упал спрос на подержанные авто из-за рубежа — по сравнению с июлем пополнение автопарка такими авто уменьшилось на 64%;
  • в первом полугодии 2022 года украинцы привезли почти 66 тысяч подержанных легковушек из Германии. Это почти треть от общего количества автомобилей, импортированных в течение этого периода из стран ЕС;
  • благодаря действию нулевого растаможивания, в первом полугодии 2022 года импорт подержанных легковушек из Европы установил рекорд. Больше всего машин украинцы привезли из соседней Польши.

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По материалам:
Finance.ua
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