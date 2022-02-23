Одной категории украинцев пересчитают пенсии задним числом: кому и на сколько — Finance.ua

Одной категории украинцев пересчитают пенсии задним числом: кому и на сколько

Сегодня 16:33 — Личные финансы

Кабинет министров одобрил постановление о перерасчете пенсий лицам, уволенным из разведывательных органов. Пенсии бывшим разведчикам повысят с 1 августа 2021 года.

Об этом говорится на заседании правительства 23 февраля, которое транслировалось в YouTube

Кого касается перерасчет пенсий? Пенсии перечислят военнослужащим разведывательных органов (кроме военнослужащих срочной службы).

Согласно документу, перерасчет проведут с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в силу постановление Кабинета министров Украины от 14 июля 2021 года № 729, то есть с 1 августа.

Этим постановлением Кабмина было установлено, что должностные оклады военнослужащих разведывательных органов устанавливаются в соответствии с размерами должностных окладов военнослужащих Вооруженных сил, с коэффициентом:

для военнослужащих кадрового состава — 1,8;

для военнослужащих, не относящихся к кадровому составу, — 1,4.

Если в результате пересчета, предусмотренного постановлением, размер пенсии уменьшается, сохраняется размер ранее назначенной пенсии.

Сколько нужно средств из бюджета? Реализация акта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины: 106 млн грн за 2021 год, 293 млн гривен на 2022 год. Эти расходы предполагается обеспечить по бюджетной программе 2506080 «Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда».

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Постановление Кабмина № 729 относительно должностных окладов военнослужащих разведывательных органов вступило в силу в июле 2021 года. В то же время перерасчет пенсий тогда проведен не был.

«Реализация акта положительно скажется на интересах бывших военнослужащих разведывательных органов, пенсии которым назначены по нормам закона № 2262 «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», — говорится в пояснительной записке к проекту.

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