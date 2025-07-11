Одна выплата вместо нескольких: Минсоцполитики тестирует единую базовую социальную помощь — Finance.ua

Одна выплата вместо нескольких: Минсоцполитики тестирует единую базовую социальную помощь
Министерство социальной политики приступило к тестированию нового вида помощи для получателей социальных выплат.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«С июля продолжается эксперимент для имеющихся получателей социальных пособий. Цель — пилотировать назначение выплат по единому принципу одной помощи (объединяющей несколько действующих). Речь идет о тестовом режиме назначения „базовой социальной помощи“ для получателей, которые сегодня уже имеют одно или несколько пособий», — говорится в сообщении.
О каких видах помощи идет речь:
- государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
- государственной помощи на детей одиноким матерям/родителям;
- помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
- временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.
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Размер помощи привязан к т.н. базовой величине. Эта базовая величина определяет, какой объем минимального дохода должен быть на одного человека в семье. Поэтому размер базовой социальной помощи рассчитывается индивидуально (он равен разнице между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи).
Размер базовой величины составляет 4500 грн и рассчитывается для каждого члена семьи следующим образом:
- для первого члена семьи, каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы — 100% базовой помощи, то есть 4500 грн.
- для каждого следующего члена семьи — 70% базовой величины, с корректирующими коэффициентами для пенсионеров, в зависимости от стажа работы
Например:
- мать, которая не работает и не имеет доходов, и ребенок 2-х лет, которые получают помощь малообеспеченным семьям и помощь при рождении ребенка, при оформлении БСП смогут получать вместе 9000 грн (в настоящее время они получают 6500 грн);
- семья из 5-ти человек (отец получает минимальную заработную плату), мать и трое малолетних детей), которые оформили помощь при рождении ребенка, помощь многодетным и малообеспеченным, при оформлении базовой социальной помощи вместе получат 14 010 грн (в настоящее время они получают 10500).
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Семья, имеющая право на базовую социальную помощь, должна выбрать: получать новый вид помощи или те «классические» виды пособий, которые имеют сейчас (например, многодетным семьям или малообеспеченным семьям).
«В настоящее время назначение базовой помощи пилотируется. В рамках экспериментального проекта Пенсионный фонд Украины будет собирать обратную связь, чтобы определить, необходимы ли какие-либо изменения и улучшения. В случае успешности этого инструмента доступ к нему будет упрощен и расширен на другие категории получателей», — сообщили в министерстве.
Напомним, в Украине планируется объединить все действующие виды социальной помощи в один. Выплачивать пособие планируют уже со следующего года.
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