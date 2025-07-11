Одна выплата вместо нескольких: Минсоцполитики тестирует единую базовую социальную помощь — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Одна выплата вместо нескольких: Минсоцполитики тестирует единую базовую социальную помощь

Казна и Политика
9
Одна выплата вместо нескольких: Минсоцполитики тестирует единую базовую социальную помощь
Одна выплата вместо нескольких: Минсоцполитики тестирует единую базовую социальную помощь
Министерство социальной политики приступило к тестированию нового вида помощи для получателей социальных выплат.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«С июля продолжается эксперимент для имеющихся получателей социальных пособий. Цель — пилотировать назначение выплат по единому принципу одной помощи (объединяющей несколько действующих). Речь идет о тестовом режиме назначения „базовой социальной помощи“ для получателей, которые сегодня уже имеют одно или несколько пособий», — говорится в сообщении.
О каких видах помощи идет речь:
  • государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
  • государственной помощи на детей одиноким матерям/родителям;
  • помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
  • временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.
Читайте также
Размер помощи привязан к т.н. базовой величине. Эта базовая величина определяет, какой объем минимального дохода должен быть на одного человека в семье. Поэтому размер базовой социальной помощи рассчитывается индивидуально (он равен разнице между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи).
Размер базовой величины составляет 4500 грн и рассчитывается для каждого члена семьи следующим образом:
  • для первого члена семьи, каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы — 100% базовой помощи, то есть 4500 грн.
  • для каждого следующего члена семьи — 70% базовой величины, с корректирующими коэффициентами для пенсионеров, в зависимости от стажа работы
Например:
  • мать, которая не работает и не имеет доходов, и ребенок 2-х лет, которые получают помощь малообеспеченным семьям и помощь при рождении ребенка, при оформлении БСП смогут получать вместе 9000 грн (в настоящее время они получают 6500 грн);
  • семья из 5-ти человек (отец получает минимальную заработную плату), мать и трое малолетних детей), которые оформили помощь при рождении ребенка, помощь многодетным и малообеспеченным, при оформлении базовой социальной помощи вместе получат 14 010 грн (в настоящее время они получают 10500).
Читайте также
Семья, имеющая право на базовую социальную помощь, должна выбрать: получать новый вид помощи или те «классические» виды пособий, которые имеют сейчас (например, многодетным семьям или малообеспеченным семьям).
«В настоящее время назначение базовой помощи пилотируется. В рамках экспериментального проекта Пенсионный фонд Украины будет собирать обратную связь, чтобы определить, необходимы ли какие-либо изменения и улучшения. В случае успешности этого инструмента доступ к нему будет упрощен и расширен на другие категории получателей», — сообщили в министерстве.
Напомним, в Украине планируется объединить все действующие виды социальной помощи в один. Выплачивать пособие планируют уже со следующего года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems