Один день войны с Украиной россии обходится в $900 миллионов — Finance.ua

Один день войны с Украиной россии обходится в $900 миллионов

Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Каждый день войны с Украиной россиянам стоит 900 миллионов долларов.

Об этом Newsweek сообщил главный редактор информагентства SOFREP Шон Спунтс.

Расходы состоят из выплат российским солдатам, производства боеприпасов, пуль и ракет, стоимости ремонта утраченной или поврежденной техники.

россия также должна заплатить за тысячи единиц критически важного оружия и крылатых ракет, которые были запущены во время войны, каждая из которых стоит около 1,5 миллиона долларов. Эти цифры не учитывают, сколько россия могла потерять в финансовом отношении из-за нападения в конце февраля.

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Одно из исследований также показало, что прямые потери от войны оцениваются для россии примерно в 7 миллиардов долларов.

Но влияние от разрушительных санкций российская экономика, вероятно, будет испытывать ближайшие десять лет.

Эксперты утверждают, что рф может быть отброшена на целых 30 лет назад из-за падения российского рубля. А уровень жизни в россии может снизиться в течение следующих 5 лет.

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