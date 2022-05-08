Один день войны с Украиной россии обходится в $900 миллионов — Finance.ua
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Один день войны с Украиной россии обходится в $900 миллионов

Сегодня 10:02Казна и Политика
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Каждый день войны с Украиной россиянам стоит 900 миллионов долларов.
Об этом Newsweek сообщил главный редактор информагентства SOFREP Шон Спунтс.
Расходы состоят из выплат российским солдатам, производства боеприпасов, пуль и ракет, стоимости ремонта утраченной или поврежденной техники.
россия также должна заплатить за тысячи единиц критически важного оружия и крылатых ракет, которые были запущены во время войны, каждая из которых стоит около 1,5 миллиона долларов. Эти цифры не учитывают, сколько россия могла потерять в финансовом отношении из-за нападения в конце февраля.
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Одно из исследований также показало, что прямые потери от войны оцениваются для россии примерно в 7 миллиардов долларов.
Но влияние от разрушительных санкций российская экономика, вероятно, будет испытывать ближайшие десять лет.
Эксперты утверждают, что рф может быть отброшена на целых 30 лет назад из-за падения российского рубля. А уровень жизни в россии может снизиться в течение следующих 5 лет.

Мобилизация: сколько она продлится, и кого и как призывают

По материалам: УНІАН
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