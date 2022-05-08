Один день войны с Украиной россии обходится в $900 миллионов — Finance.ua

Каждый день войны с Украиной россиянам стоит 900 миллионов долларов.
Об этом Newsweek сообщил главный редактор информагентства SOFREP Шон Спунтс.
Расходы состоят из выплат российским солдатам, производства боеприпасов, пуль и ракет, стоимости ремонта утраченной или поврежденной техники.
россия также должна заплатить за тысячи единиц критически важного оружия и крылатых ракет, которые были запущены во время войны, каждая из которых стоит около 1,5 миллиона долларов. Эти цифры не учитывают, сколько россия могла потерять в финансовом отношении из-за нападения в конце февраля.