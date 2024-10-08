Обязательный техосмотр: цены и кто обязан пройти — Finance.ua

Обязательный техосмотр: цены и кто обязан пройти Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Обязательный техосмотр: цены и кто обязан пройти

Это важно для безопасности на дорогах и соблюдения экологических норм. Об этом пишет До конца года владельцы определенных авто должны пройти техосмотр, в соответствии с государственными требованиями.Это важно для безопасности на дорогах и соблюдения экологических норм. Об этом пишет vnedorozhnik.net.ua

По действующим правилам техосмотр должны проходить все автомобили, независимо от того, кому они принадлежат, если они используются на дорогах общего пользования.

Категории транспортных средств, для которых установлен определенный график проведения осмотра:

Грузовые автомобили старше одного года должны проходить техосмотр каждый год.

Автобусы, эксплуатируемые более двух лет, должны проверяться каждые шесть месяцев.

Грузопассажирские автомобили массой до 3,5 тонны старше двух лет проходят осмотр раз в два года.

Легковые автомобили, используемые в качестве такси и эксплуатируемые более двух лет, должны проходить проверку каждый год.

Колесные тракторы старше двух лет проходят техосмотр один раз в два года.

Специализированный транспорт, например автокраны, пожарные машины, мусоровозы и машины скорой помощи, должны проходить осмотр ежегодно.

Транспортные средства, перевозящие опасные, токсичные или легковоспламеняющиеся грузы, должны проходить первый техосмотр через год после выпуска, а затем каждые шесть месяцев.

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После успешного прохождения технического осмотра водитель или владелец автомобиля получает документ, где указана дата следующего осмотра. В Украине была введена электронная система, с помощью которой можно получить протокол обязательного техосмотра и распечатать его при необходимости.

Не требуют обязательного технического осмотра:



Автомобили, прицепы и полуприцепы, которые не используются для бизнеса, независимо от их возраста.

Новых коммерческих автомобилей (легковых и прицепов), эксплуатируемых менее двух лет.

Эти транспортные средства могут не проходить техосмотр.

В 2024 году стоимость технического осмотра зависит от типа и веса автомобиля.

Цены:

— Легковые автомобили — от 1120 гривен.

— Автобусы весом более 5 тонн — от 1344 гривен.

— Грузовые автомобили весом более 12 тонн — от 1440 гривен.

— Прицепы: для легких моделей — от 1120 гривен, а для прицепов весом более 10 тонн — до 1322 гривен.

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Справка Finance.ua:

В сентябре в Украине появилось 838 новых легковых электромобилей — преимущественно производимых китайскими автофабриками. Больше всего — марки BYD, 152 авто. Популярной моделью стала Zeekr 001 — 105 единиц.

Хэтчбек Dacia Sandero сохранил звание самого продаваемого автомобиля в Европе по итогам августа 2024 года. За последний месяц лета в странах ЕС было продано 15 653 машины — на 9% больше, чем год назад.

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