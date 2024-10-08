Невидимые враги авто — почему спускаются колеса без видимых повреждений — Finance.ua
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Невидимые враги авто — почему спускаются колеса без видимых повреждений

Технологии&Авто
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Невидимые враги авто — почему спускаются колеса без видимых повреждений
Невидимые враги авто — почему спускаются колеса без видимых повреждений
Неожиданное снижение давления в шинах может создать серьезные проблемы при движении, а иногда даже привести к аварийным ситуациям. Многие водители считают, что только проколы или видимые повреждения могут вызвать спускание шин, но это не так.
Рассмотрим основные факторы, влияющие на склонность шин к потере давления.
  • Низкая температура
При понижении температуры воздуха в шине уменьшается давление. Это особенно заметно в зимний период.
  • Испарение воздуха
Воздух постепенно проникает через поры резиновой оболочки шины, что может приводить к снижению давления со временем.
  • Проблемы с ободом
Если обед колеса поврежден или имеет вмятины, это может привести к неполному уплотнению шины и, как следствие, к потере давления.
  • Некачественная установка
Если шина была неправильно установлена, это также может привести к утечке воздуха.
  • Дефекты шины
К сожалению, иногда производители допускают дефекты в самих шинах, которые могут стать причиной утечки воздуха.
  • Проблемы с клапаном
Вентиль, через который накачивают шины, может быть поврежден или просто износиться, что вызывает утечку воздуха.
  • Деформация шины
Если шины старые или сильно изношены, они могут деформироваться, что также приводит к уменьшению давления.
  • Вмешательство посторонних предметов
Возможно, что в шину попали микроскопические части (например, сколы от камней), которые не сделали видимого прокола, но привели к медленной утечке.
По материалам:
Novyny.live
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