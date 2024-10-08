Невидимые враги авто — почему спускаются колеса без видимых повреждений Сегодня 04:13 — Технологии&Авто

Невидимые враги авто — почему спускаются колеса без видимых повреждений

Неожиданное снижение давления в шинах может создать серьезные проблемы при движении, а иногда даже привести к аварийным ситуациям. Многие водители считают, что только проколы или видимые повреждения могут вызвать спускание шин, но это не так.

Рассмотрим основные факторы, влияющие на склонность шин к потере давления.

Низкая температура

При понижении температуры воздуха в шине уменьшается давление. Это особенно заметно в зимний период.

Испарение воздуха

Воздух постепенно проникает через поры резиновой оболочки шины, что может приводить к снижению давления со временем.

Проблемы с ободом

Если обед колеса поврежден или имеет вмятины, это может привести к неполному уплотнению шины и, как следствие, к потере давления.

Некачественная установка

Если шина была неправильно установлена, это также может привести к утечке воздуха.

Дефекты шины

К сожалению, иногда производители допускают дефекты в самих шинах, которые могут стать причиной утечки воздуха.

Проблемы с клапаном

Вентиль, через который накачивают шины, может быть поврежден или просто износиться, что вызывает утечку воздуха.

Деформация шины

Если шины старые или сильно изношены, они могут деформироваться, что также приводит к уменьшению давления.

Вмешательство посторонних предметов

Возможно, что в шину попали микроскопические части (например, сколы от камней), которые не сделали видимого прокола, но привели к медленной утечке.

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