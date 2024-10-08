Назван самый популярный в Европе автомобиль — Finance.ua

Назван самый популярный в Европе автомобиль 08.10.2024, 01:19 — Технологии&Авто

Назван самый популярный в Европе автомобиль

Хэтчбек Dacia Sandero сохранил звание самого продаваемого автомобиля в Европе по итогам августа 2024 года. За последний месяц лета в странах ЕС было продано 15 653 машины — на 9% больше, чем год назад, следует из данных исследовательской компании JATO Dynamics

Вторым по популярности у европейцев стал электрический кроссовер Tesla Model Y, продажи которого в августе упали на 38%, до 13 410 единиц.

Третье место занял компактный кроссовер Toyota Yaris Cross, реализованный в количестве 13 201 единица — на 24% больше, чем в августе 2023-го.

На четвертой строчке оказался еще один компактный кроссовер Volkswagen T-Roc, которого выбрали 12 853 европейских покупателя (-15%).

Запер «пятерку» лидеров Renault Clio, разошедшийся тиражом в 12 180 экземпляров (-5%).

Dacia Sandero в Германии стоит всего от 11 500 евро.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.