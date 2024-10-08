Назван самый популярный в Европе автомобиль — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Назван самый популярный в Европе автомобиль

Технологии&Авто
2
Назван самый популярный в Европе автомобиль
Назван самый популярный в Европе автомобиль
Хэтчбек Dacia Sandero сохранил звание самого продаваемого автомобиля в Европе по итогам августа 2024 года. За последний месяц лета в странах ЕС было продано 15 653 машины — на 9% больше, чем год назад, следует из данных исследовательской компании JATO Dynamics.
Вторым по популярности у европейцев стал электрический кроссовер Tesla Model Y, продажи которого в августе упали на 38%, до 13 410 единиц.
Третье место занял компактный кроссовер Toyota Yaris Cross, реализованный в количестве 13 201 единица — на 24% больше, чем в августе 2023-го.

Каско: страховка вашего автомобиля в Украине 🚗

На четвертой строчке оказался еще один компактный кроссовер Volkswagen T-Roc, которого выбрали 12 853 европейских покупателя (-15%).
Запер «пятерку» лидеров Renault Clio, разошедшийся тиражом в 12 180 экземпляров (-5%).
Dacia Sandero в Германии стоит всего от 11 500 евро.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.