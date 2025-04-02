Объявлен «Народный банк» украинцев по версии FinAwards 2025 — Finance.ua

Объявлен «Народный банк» украинцев по версии FinAwards 2025 Сегодня 08:00 — Фондовый рынок

Объявлен «Народный банк» украинцев по версии FinAwards 2025

, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин», определилась тройка лучших банков в номинации «Народный банк». В рамках FinAwards 2025 организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин», определилась тройка лучших банков в номинации «».

В этом году победителем номинации «Народный банк» стал абанк. За последние два года это вторая победа банка в этой номинации.

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Второе место занял monobank . Замыкает тройку лидеров ПроКредит Банк.

Отметим, что по состоянию на февраль 2024 года услугами абанк пользовались более 3,1 миллиона клиентов. Согласно информации по состоянию на 2025 год, количество вкладчиков составляет 3 587 994, а активных кредитных карт — 1 650 529. абанк входит в топ-10 банков Украины по количеству действующих структурных подразделений и вкладчиков.

Что касается monobank, то на январь 2024 года обслуживал 8 миллионов клиентов. В сентябре 2023 года банк имел более 6,8 миллиона активных карт, что позволило ему занять второе место в Украине по этому показателю, обогнав Ощадбанк . monobank предлагает кредитные карты с лимитом до 500 тыс. грн и льготным периодом до 62 дней.

ПроКредит Банк в свою очередь специализируется на обслуживании малого и среднего бизнеса, а также агробизнеса, предлагая гибкие условия финансирования с учетом специфики этих секторов.

Отбор претендентов на участие в номинациях проходил на сайте FinAwards 2025, где состоялось открытое онлайн-голосование на сайте конкурса. Участников также оценивало экспертное жюри.

Справка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;

каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

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