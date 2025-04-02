Объявлен «Народный банк» украинцев по версии FinAwards 2025 — Finance.ua
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Объявлен «Народный банк» украинцев по версии FinAwards 2025

Фондовый рынок
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Объявлен «Народный банк» украинцев по версии FinAwards 2025
Объявлен «Народный банк» украинцев по версии FinAwards 2025
В рамках FinAwards 2025, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин», определилась тройка лучших банков в номинации «Народный банк».
В этом году победителем номинации «Народный банк» стал абанк. За последние два года это вторая победа банка в этой номинации.
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Второе место занял monobank. Замыкает тройку лидеров ПроКредит Банк.
Отметим, что по состоянию на февраль 2024 года услугами абанк пользовались более 3,1 миллиона клиентов. Согласно информации по состоянию на 2025 год, количество вкладчиков составляет 3 587 994, а активных кредитных карт — 1 650 529. абанк входит в топ-10 банков Украины по количеству действующих структурных подразделений и вкладчиков.
Что касается monobank, то на январь 2024 года обслуживал 8 миллионов клиентов. В сентябре 2023 года банк имел более 6,8 миллиона активных карт, что позволило ему занять второе место в Украине по этому показателю, обогнав Ощадбанк. monobank предлагает кредитные карты с лимитом до 500 тыс. грн и льготным периодом до 62 дней.
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ПроКредит Банк в свою очередь специализируется на обслуживании малого и среднего бизнеса, а также агробизнеса, предлагая гибкие условия финансирования с учетом специфики этих секторов.
Отбор претендентов на участие в номинациях проходил на сайте FinAwards 2025, где состоялось открытое онлайн-голосование на сайте конкурса. Участников также оценивало экспертное жюри.

Справка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;
  • каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
По материалам:
Finance.ua
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