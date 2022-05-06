Объем помощи Украине от других стран по % ВВП (инфографика) — Finance.ua

Объем помощи Украине от других стран по % ВВП (инфографика)

Сегодня 14:00

Страны Европы и Северной Америки вносят свой вклад в защиту Украины через финансовую, гуманитарную и военную помощь, пишет «Ціна держави».

В абсолютном выражении наибольшая поддержка (по состоянию на 23 апреля 2022 г.) была от США — €10,3 млрд, включая гуманитарную помощь в размере €4,5 млрд, военную в размере €4 млрд и финансовую на €1,8 млрд.

Однако, как демонстрируют расчеты Kiel Institute for the World Economy, когда речь идет об относительном выражении, то США и рядом не стоят с Эстонией — ее вклад в размере €222 млн равен 0,8% ВВП страны.

Финансовый вклад США на этот момент был эквивалентен 0,05% ВВП.

Стоит отметить, что косвенная помощь, направленная такими странами как Германия, Франция и Италия через ЕС, не учитываются в этих индивидуальных оценках.

Источник отмечает, что институты ЕС (Комиссия и Совет) внесли €2,2 млрд.

Справка Finance.ua:

НБУ назвал источники финансирования госбюджета в период войны. Военные облигации обеспечили поступления в размере 2 221 млн долларов, или 65,105 млн гривен. Международный валютный фонд выделил украинскому государственному бюджету — 1 397 млн долл., или 41,263 млн грн. Всемирный банк — 997 млн дол. (29,738 млн грн).

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