Объем наличных денег в обращении сократился: сколько банкнот приходится на одного жителя Украины (инфографика) — Finance.ua
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Объем наличных денег в обращении сократился: сколько банкнот приходится на одного жителя Украины (инфографика)

Казна и Политика
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Объем наличных денег в обращении сократился: сколько банкнот приходится на одного жителя Украины (инфографика)
Объем наличных денег в обращении сократился: сколько банкнот приходится на одного жителя Украины (инфографика)
Сумма наличных, которая обращалась в Украине на 1 июля 2022 года, составила 674 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В частности: почти 3 млрд шт. банкнот на общую сумму 668,7 млрд грн, а также почти 14,1 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,1 млрд грн. Это на 46,4 млрд грн или на 7,4% больше, чем в начале 2022 года (на 01.01.2022 — 627,6 млрд грн).
Объем наличных денег в обращении сократился: сколько банкнот приходится на одного жителя Украины (инфографика)
В то же время, если сравнивать с началом апреля этого года, наблюдается постепенное сокращение наличности в обращении. Так, за апрель-июнь этого года она уменьшилась почти на 2% или на 11 млрд грн (по состоянию на 1 апреля 2022 года в обращении находилось 685 млрд грн).
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В частности, на одного жителя Украины приходилось: 72 банкноты и 166 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2022 года — 71 и 162 шт. соответственно).
Каких наличных больше и меньше:
  • традиционно в наличном обращении больше монет номиналом 10 копеек (28,5% от общего количества монет в обращении), а меньше всего — монет номиналом 10 гривен (0,8%);
  • меньше всего сейчас банкнот в обращении номиналом 10 гривен (4% от общего количества банкнот в обращении). Это связано с тем, что такие банкноты НБУ постепенно — по мере их износа — заменяет соответствующими оборотными монетами, которые могут значительно дольше находиться в обращении;
  • больше всего в наличном обращении теперь банкнот номиналом 500 гривен (24,9% от общего количества банкнот в обращении). Такое изменение произошло из-за роста спроса на этот номинал банкнот, а также увеличения объемов изъятия из обращения банкнот номиналом 200 грн, в том числе старого дизайна.
В условиях войны многие украинцы предпочитают безналичные операции с платежными картами, которые являются более безопасными.

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По материалам:
Finance.ua
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