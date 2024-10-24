Nvidia закрыла доступ пользователям из рф и беларуси к обновлениям драйверов для видеокарт — Finance.ua
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Nvidia закрыла доступ пользователям из рф и беларуси к обновлениям драйверов для видеокарт

Мир
17
Nvidia закрыла доступ пользователям из рф и беларуси к обновлениям драйверов для видеокарт
Nvidia закрыла доступ пользователям из рф и беларуси к обновлениям драйверов для видеокарт
российские пользователи пожаловались на невозможность загрузить обновления драйверов с сайта Nvidia.
Об этом пишет российское издание The Moscow Times.
Издание отмечает, что при попытке загрузить новую версию программного обеспечения для видеокарт линейки GeForce высвечивается сообщение о запрете доступа и блокировке запроса файерволом Edgecast WAF.
Обновления драйверов не загружаются и через приложение для видеокарт Nvidia, пишет DTF.
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«Однако загрузка становится возможной при использовании VPN. Аналогичные проблемы наблюдаются в беларуси. Официальных комментариев от американской компании не поступало», — пишет издание.
Nvidia является ведущим производителем видеокарт и чипов, а также главным бенефициаром развития искусственного интеллекта. В середине октября она обогнала по капитализации Microsoft ($3,31 трлн против $3,12 трлн) и стала второй в списке самых дорогих компаний мира после Apple ($3,52 трлн).
По материалам:
Економічна Правда
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