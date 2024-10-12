Hitachi и Nvidia внедряют ИИ-систему для обслуживания поездов — Finance.ua

Hitachi и Nvidia внедряют ИИ-систему для обслуживания поездов Сегодня 23:24 — Технологии&Авто

Hitachi и Nvidia внедряют ИИ-систему для обслуживания поездов, Фото: Kyodo

Японская корпорация Hitachi совместно с американским производителем чипов Nvidia разработала службу по обслуживанию железнодорожных поездов с использованием технологии искусственного интеллекта, позволяющей существенно повысить эффективность обнаружения и устранения неисправностей.

Об этом сообщает Kyodo.

Читайте также Nvidia обвинили в сокрытии миллиардных доходов от майнинга криптовалют

Технологическое решение получило название HMAX и использует усовершенствованные графические процессоры Nvidia для мгновенного анализа изображений и других данных, полученных с камер и установленных в поезде датчиков, таких как нагревание, вибрация и т. п. , которые собираются во время его движения.

Это позволяет чаще получать данные о состоянии поездов по сравнению с методами, применяемыми при традиционном техническом обслуживании, и проводить своевременную замену деталей для повышения безопасности пассажиров, в частности, на высокоскоростных железных дорогах.

Читайте также Nvidia потеряла 100 миллиардов долларов стоимости: причины

Искусственный интеллект анализирует полученные данные, выявляет отклонения от нормы и устанавливает лучшее время для замены соответствующих деталей.

Это первое коммерческое применение решений Hitachi по использованию ИИ в обслуживании поездов и железных дорог, которого компании удалось достичь в партнерстве с Nvidia.

В компании сообщили, что HMAX уже успешно внедрили на некоторых железнодорожных маршрутах в Великобритании и Италии.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.