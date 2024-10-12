Hitachi и Nvidia внедряют ИИ-систему для обслуживания поездов — Finance.ua

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Hitachi и Nvidia внедряют ИИ-систему для обслуживания поездов

Технологии&Авто
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Hitachi и Nvidia внедряют ИИ-систему для обслуживания поездов
Hitachi и Nvidia внедряют ИИ-систему для обслуживания поездов, Фото: Kyodo
Японская корпорация Hitachi совместно с американским производителем чипов Nvidia разработала службу по обслуживанию железнодорожных поездов с использованием технологии искусственного интеллекта, позволяющей существенно повысить эффективность обнаружения и устранения неисправностей.
Об этом сообщает Kyodo.
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Технологическое решение получило название HMAX и использует усовершенствованные графические процессоры Nvidia для мгновенного анализа изображений и других данных, полученных с камер и установленных в поезде датчиков, таких как нагревание, вибрация и т. п., которые собираются во время его движения.
Это позволяет чаще получать данные о состоянии поездов по сравнению с методами, применяемыми при традиционном техническом обслуживании, и проводить своевременную замену деталей для повышения безопасности пассажиров, в частности, на высокоскоростных железных дорогах.
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Искусственный интеллект анализирует полученные данные, выявляет отклонения от нормы и устанавливает лучшее время для замены соответствующих деталей.
Это первое коммерческое применение решений Hitachi по использованию ИИ в обслуживании поездов и железных дорог, которого компании удалось достичь в партнерстве с Nvidia.
В компании сообщили, что HMAX уже успешно внедрили на некоторых железнодорожных маршрутах в Великобритании и Италии.
По материалам:
Укрінформ
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