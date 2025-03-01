Нужно ли владельцу жилья платить налоги после расторжения договора аренды с ВПЛ — Finance.ua
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Нужно ли владельцу жилья платить налоги после расторжения договора аренды с ВПЛ

Личные финансы
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Нужно ли владельцу жилья платить налоги после расторжения договора аренды с ВПЛ
Нужно ли владельцу жилья платить налоги после расторжения договора аренды с ВПЛ, Фото: freepik
После завершения или расторжения договора аренды владелец жилья, который сдавал его ВПЛ, может не платить налоги.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
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В ведомстве отметили, что участие в экспериментальном проекте «Субсидия на аренду жилья» не означает автоматический контроль со стороны Государственной налоговой службы по договорам аренды.
ПФУ не передает договоры аренды жилья в органы ГНС, он получает только от налоговой информацию о том, что владелец жилья уплатил налоги с дохода от аренды жилья за счет компенсации, полученной от государства.
Также в Минсоцполитики добавили, что если срок действия договора аренды жилья истек (или стороны по каким-то причинам его разорвали), налоги не начисляются.
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«То есть опасения владельцев жилья, что после завершения участия в проекте, необходимо и далее платить налоги, безосновательны. Если дохода от аренды нет, то и налоги не начисляются», — говорится в сообщении.
Напомним, с 29 января в Украине начался прием заявлений на получение субсидий для внутренне перемещенных лиц на аренду жилья. Эти субсидии могут предоставляться одновременно с жилищными субсидиями, однако важное условие: получатель не должен иметь государственной поддержки на проживание.
На сумму расчета субсидии влияет не только средний совокупный доход семьи за два квартала, предшествующие месяцу перед месяцем обращения (при обращении в феврале — 2-е полугодие 2024 года), но и определенные коэффициенты, зависящие от стоимости аренды в разных населенных пунктах.
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По материалам:
Finance.ua
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