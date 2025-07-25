Новый законопроект о НАБУ и САП: о чем идет речь в документе — Finance.ua

Новый законопроект о НАБУ и САП: о чем идет речь в документе 25.07.2025, 11:12 — Казна и Политика

Новый законопроект о НАБУ и САП: о чем идет речь в документе

Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект, в котором содержатся нормы о независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП, в Верховную Раду Украины. На сайте Совета сообщается, что законопроект был направлен на рассмотрение Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

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В документе сообщается, что подразделение внутреннего контроля НАБУ, САП, БЭБ, Офиса генпрокурора Украины, Нацполиции — по методологии, согласованной со Службой безопасности Украины, — не реже одного раза в два года должен будет проводить полиграфологические исследования работников этих органов на предмет совершения действий в пользу россии.

Также в документе указано, что, в течение 6 месяцев со дня вступления Закона в силу (после голосования), СБУ должна будет провести проверку сотрудников вышеуказанных ведомств на предмет совершения действий в пользу государства-агрессора.

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Кроме того, в законопроекте, который внес Зеленский, говорится о необходимости усиления работы по розыску и экстрадиции лиц, уклоняющихся от досудебного расследования, судебного разбирательства или отбывания наказания в Украине. А также об усилении работы по выявлению, розыску и возвращению из иностранных государств активов, полученных в нашей стране преступным путем.

По словам спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook, документ будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро поддержали президентский законопроект. «Поданный Президентом Украины как безотлагательный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП», — отмечается в сообщении пресс-службы САП в Telegram

УНІАН По материалам:

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