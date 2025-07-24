ВР зарегистрировали законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП — Finance.ua

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ВР зарегистрировали законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП

Казна и Политика
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ВР зарегистрировали законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП
ВР зарегистрировали законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП
48 народных депутатов из разных фракций зарегистрировали в Верховной Раде новый законопроект о возвращении независимости деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Как сообщил народный депутат, председатель Комитета Совета по свободе слова Ярослав Юрчишин.
По его словам, за него можно будет голосовать уже завтра.
«Турборежим, да турбогражим», — заметил Юрчишин, подчеркнув, что теперь должен действовать президент.
Представители бизнес-сообщества, аналитические центры, общественные организации (около 60 объединений) призвали Президента Украины Владимира Зеленского и парламент отменить закон, ликвидирующий независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом говорится в совместном заявлении. Детали читайте здесь.
Ранее Владимир Зеленский пообещал, что внесет в Верховную Раду законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов.
«Я предложу Верховной Раде Украины законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка. И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и очень важно — все нормы для независимости антикоррупционных институций будут», — подчеркивал гарант.
Также НАБУ и САП обратились к украинцам с просьбой: детали совместного заявления.

Реакция ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обеспокоен событиями вокруг Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
«ЕБРР отзывается обеспокоенностью ЕС, послами G7 и международными партнерами по развитию НАБУ и САП в Украине. Независимость субъектов антикоррупции является ключевой опорой верховенства права. Мы продолжим заниматься властями в этом вопросе», — отмечается в сообщении ведомства.
По материалам:
Finance.ua
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