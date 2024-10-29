Новый поезд соединит 2 самых популярных направления Италии — Finance.ua
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Новый поезд соединит 2 самых популярных направления Италии

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Новый поезд соединит 2 самых популярных направления Италии
Новый поезд соединит 2 самых популярных направления Италии
С 15 сентября туристы могут садиться на поезд Frecciarossa из Неаполя в Кампании в Горицию во Фриуле-Венеции-Джулии без пересадок в транзитных узлах.
Об этом пишет traveloffpath.
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Запланированы остановки в Риме, Флоренции, Болонье и Венеции, но путешественникам больше не придется садиться в несколько поездов, чтобы добраться из столицы залитого солнцем Юга Италии на крайний северо-восток.
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Стоимость билетов на Frecciarossa из Неаполя в Горицию стоит от 46 долларов США.
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Напомним, Правительство Италии изучает возможность повышения туристических сборов в летний период из-за слишком большого наплыва туристов, пишет Financial Times (FT). Министр туризма Даниэла Сантанче заявила, что правительство обсудит эту инициативу с представителями туристической отрасли в сентябре, и тогда уже решит, следует ли повышать налоги.
Итальянские города могут взимать налоги за ночлег как с иностранных, так и с итальянских гостей, и сейчас сумма платежа обычно составляет от €1 до €5 с человека за ночь — в зависимости от количества звезд отеля или гостевого дома, где остановился турист.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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