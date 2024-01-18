«Новый iPhone — это роскошь»: в «Слуге народа» предлагают ввести для украинцев дополнительные налоги Сегодня 12:04 — Личные финансы

«Новый iPhone — это роскошь»: в «Слуге народа» предлагают ввести для украинцев дополнительные налоги

В «Слуге народа» предлагают облагать налогом покупку нового iPhone и платить больше налогов с зарплаты в 20 000 грн.

Такие идеи высказала народный депутат от фракции «Слуга народа» и глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона.

«Новый iPhone за 60−70 тысяч грн может облагаться налогом. Если вы зарабатываете более 20 000 грн, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. Надо подумать о налогах на роскошь», — сказала Роксолана Пидласа, отвечая на вопрос, где брать деньги на мобилизацию.

Напомним, в 2024 году владельцы квартир или домов в Украине заплатят за «лишние» квадратные метры больше , чем в прошлый раз, поскольку размер этого налога зависит от минимальной заработной платы.

Еще одним «налогом на роскошь» в Украине является транспортный налог, уплачиваемый при покупке дорогих и новых легковых автомобилей. Если же говорить о таком налоге в мире, то Турция отличается наибольшей налоговой нагрузкой на владельцев частного автотранспорта в Европе, тогда как более богатые Франция и Люксембург предлагают гражданам существенно более выгодные условия покупки авто. Но здесь важно знать о ряде нюансов.

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