«Новый iPhone — это роскошь»: в «Слуге народа» предлагают ввести для украинцев дополнительные налоги — Finance.ua
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«Новый iPhone — это роскошь»: в «Слуге народа» предлагают ввести для украинцев дополнительные налоги

Личные финансы
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«Новый iPhone — это роскошь»: в «Слуге народа» предлагают ввести для украинцев дополнительные налоги
«Новый iPhone — это роскошь»: в «Слуге народа» предлагают ввести для украинцев дополнительные налоги
В «Слуге народа» предлагают облагать налогом покупку нового iPhone и платить больше налогов с зарплаты в 20 000 грн.
Такие идеи высказала народный депутат от фракции «Слуга народа» и глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона.
«Новый iPhone за 60−70 тысяч грн может облагаться налогом. Если вы зарабатываете более 20 000 грн, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. Надо подумать о налогах на роскошь», — сказала Роксолана Пидласа, отвечая на вопрос, где брать деньги на мобилизацию.
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Напомним, в 2024 году владельцы квартир или домов в Украине заплатят за «лишние» квадратные метры больше, чем в прошлый раз, поскольку размер этого налога зависит от минимальной заработной платы.
Еще одним «налогом на роскошь» в Украине является транспортный налог, уплачиваемый при покупке дорогих и новых легковых автомобилей. Если же говорить о таком налоге в мире, то Турция отличается наибольшей налоговой нагрузкой на владельцев частного автотранспорта в Европе, тогда как более богатые Франция и Люксембург предлагают гражданам существенно более выгодные условия покупки авто. Но здесь важно знать о ряде нюансов.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
zn.ua
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