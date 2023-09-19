Индекс iPhone 2023: где быстрее всего можно заработать на новинку от Apple (инфографика) — Finance.ua

Индекс iPhone 2023: где быстрее всего можно заработать на новинку от Apple (инфографика) Сегодня 16:00 — Личные финансы

Индекс iPhone 2023: где быстрее всего можно заработать на новинку от Apple (инфографика)

Аналитики Picodi Украина сравнили местные цены на iPhone 15 Pro (128 GB) с заработными платами и рассчитали индекс айфона (стоимость смартфона, выраженную в рабочих днях).

Об этом говорится в аналитике Picodi Украина.

В Украине новый флагман в базовой комплектации, то есть iPhone 15 Pro (128 GB), оценили в 49 999 ₴ (на 2 500 меньше, чем в прошлом году).

Почему цена в Украине не равнозначна 999 $?

Стоимость, представленная во время презентации, не учитывает налог с продаж. По такой цене купить iPhone можно только в четырех штатах Америки. В других случаях к цене прилагается местный налог с продаж (до 9,55%). Стандартная ставка НДС по Украине составляет 20%.

Согласно последним официальным данным ПФУ, среднестатистическая зарплата в Украине составляет 16 012 ₴ (12 890 ₴ после вычета налогов). Таким образом, среднестатистическому украинцу нужно 81,5 рабочих дней, чтобы собрать деньги на покупку iPhone 15 Pro. И это при условии, что он будет откладывать все заработанные деньги. По сравнению с прошлогодним индексом айфона, количество необходимых трудодней в Украине уменьшилось на 16,6 дней.

Так выглядел Индекс айфона в Украине за последние 6 лет:

2018 — 136,7 дней;

2019 — 96,7 дней;

2020 — 87 дней;

2021 — 69,9 дней;

2022 — 98,1 дней;

2023 — 81,5 дней.

Лидером рейтинга стала Швейцария, ведь среднестатистическому жителю этой страны нужно всего 4,2 рабочих дня, чтобы купить новый iPhone. В свою очередь, среднестатистический американец должен отработать 5,3 дня, а катарец — 5,8 дня.

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