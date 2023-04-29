Новый флагман Samsung получит аккумулятор от электромобилей — Finance.ua
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Новый флагман Samsung получит аккумулятор от электромобилей

Фондовый рынок
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Новый флагман Samsung получит аккумулятор от электромобилей
Новый флагман Samsung получит аккумулятор от электромобилей
Компания Samsung обратится к технологиям создания батарей для электромобилей при производстве своего нового флагмана. Об этом сообщает издание SamMobile.
Согласно источнику, компания обратится к специалистам подразделения Samsung SDI, занимающимся разработкой литий-ионных аккумуляторов для электрокаров. По словам специалистов, новый метод укладки обеспечивает создание батарей большей плотности.
В отчете говорится, что за счет технологии штабелирования компонентов батарея телефонов Galaxy получит увеличенную емкость. Согласно информации издания The Elec, с помощью нового метода корейская корпорация намерена улучшить телефоны, выпуск которых запланирован на начало 2024 года, скорее всего, ими окажутся флагманы серии Galaxy S24. Аппараты могут получить аккумулятор увеличенной до 10% емкости.
Сейчас актуальным флагманом Samsung является модель Galaxy S23 Ultra. Аппарат имеет батарею емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 ватт.
По материалам:
t4
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