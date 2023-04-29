Новый флагман Samsung получит аккумулятор от электромобилей — Finance.ua

Новый флагман Samsung получит аккумулятор от электромобилей Сегодня 05:03 — Фондовый рынок

Новый флагман Samsung получит аккумулятор от электромобилей

Компания Samsung обратится к технологиям создания батарей для электромобилей при производстве своего нового флагмана. Об этом сообщает издание SamMobile.

Согласно источнику, компания обратится к специалистам подразделения Samsung SDI, занимающимся разработкой литий-ионных аккумуляторов для электрокаров. По словам специалистов, новый метод укладки обеспечивает создание батарей большей плотности.

В отчете говорится, что за счет технологии штабелирования компонентов батарея телефонов Galaxy получит увеличенную емкость. Согласно информации издания The Elec , с помощью нового метода корейская корпорация намерена улучшить телефоны, выпуск которых запланирован на начало 2024 года, скорее всего, ими окажутся флагманы серии Galaxy S24. Аппараты могут получить аккумулятор увеличенной до 10% емкости.

Сейчас актуальным флагманом Samsung является модель Galaxy S23 Ultra. Аппарат имеет батарею емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 ватт.

t4 По материалам:

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