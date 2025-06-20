Новые требования к техосмотру авто с 1 июля: что нужно знать водителям — Finance.ua

Новые требования к техосмотру авто с 1 июля: что нужно знать водителям Сегодня 11:05 — Личные финансы

Новые требования к техосмотру авто с 1 июля: что нужно знать водителям

С 1 июля 2025 г. в Украине начнут действовать новые правила прохождения обязательного технического контроля транспортных средств.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Павел Сорока, передает пресс-служба МВД.

Ключевое изменение — обязательная фото- и видеофиксация всего процесса техосмотра. Каждый пункт технического контроля должен быть оборудован по меньшей мере двумя камерами. На фото автомобиль должен занимать не менее 70% площади изображения.

«Главная цель — улучшить контроль и снизить так называемый номинальный, фиктивный обязательный технический контроль. Раньше можно было, условно говоря, воспользоваться фотошопом или не полностью производить необходимые измерения. Сейчас процесс видеофиксации позволяет нам контролировать всю процедуру», — пояснил Сорока.

В настоящее время в Украине действует около 800 пунктов технического контроля. Они уже оборудованы камерами, работают в тестовом режиме и отправляют видео в сервисные центры МВД для проверки соответствия.

По словам Сороки, технические требования были утверждены в 2023 году, но полноценно новая система заработает с июля 2025 года.

Кто должен проходить техосмотр

Категории транспорта, для которых обязателен техосмотр, остались в силе:

легковые авто, используемые в коммерческой деятельности, и прицепы к ним (от 2 лет эксплуатации) — раз в два года;

грузовые авто до 3,5 тонн и прицепы (от 2 лет эксплуатации) — раз в два года;

грузовые авто более 3,5 тонн, такси и соответствующие прицепы — ежегодно;

автобусы и транспорт, перевозящий опасные грузы — дважды в год.

При этом частные легковые авто, не используемые для заработка, проходить техосмотр не должны.

Штрафы

Контроль за соблюдением новых правил будет осуществляться сервисными центрами МВД. Если выявят нарушения, например отсутствие части видео или несоответствие транспортного средства требованиям, то протокол техосмотра аннулируют.

В случае использования авто без действующего техосмотра патрульная полиция может оштрафовать водителя на 340 грн. Для предприятий, которые провели осмотр с нарушениями, предусмотрен штраф в размере около 1400 грн.

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Напомним, с 19 мая вступило в силу постановление Кабинета Министров № 286 об изменениях в правилах проведения техосмотра автомобилей в Украине. Теперь проверка будет максимально прозрачной и не оставит шансов для злоупотреблений или фиктивных документов.

Особое внимание уделят исправности светотехники: фар, габаритов, поворотников и стоп-сигналов. Кроме того, с 1 июня 2025 года техосмотр в Украине подорожает:

легковые авто и грузовики до 3,5 т — с 1050 до 1700 грн;

тяжеловесный транспорт и автобусы — с 1500 до 2300 грн;

прицепы и мотоциклы — до 2300 грн в зависимости от категории;

МСТО-отметка — с 300 до 500 грн.

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