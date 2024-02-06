Новые подробности об iPhone 16 Pro — Finance.ua

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Новые подробности об iPhone 16 Pro

Фондовый рынок
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Новые подробности об iPhone 16 Pro
Новые подробности об iPhone 16 Pro
Впервые со времен iPhone 12 Pro яблочная компания изменит дизайн своих компактных флагманов, увеличив их диагональ и переработав внутреннюю компоновку. Ожидается, что дисплей iPhone 16 Pro будет увеличен с 6,1 до 6,3 дюймов, а часть сенсоров Face ID переедет под экран.
Установка в iPhone 16 Pro экранов большей диагонали вполне закономерно повлияет и на размер корпуса устройств. Однако это будет иметь положительное влияние на опыт использования: устройства будут лучше лежать в руке, увеличится площадь рассеяния тепла, а внутри корпуса появится больше свободного места.
Все смартфоны линейки iPhone 16 Pro также получат новую емкостную кнопку Capture, расположенную на боковой грани. Она будет предназначена для использования во время съемки и облегчит фокусировку и спуск затвора в горизонтальном положении.
Наконец, увеличение размеров корпуса позволит даже младшим моделям получить обновленный телеобъектив перископического типа с пентапризмой, гибридной системой стабилизации изображения и пятикратным оптическим зумом, который когда-то был эксклюзивом только Max-линейки.
Однако главной функцией новых флагманов должны будут стать продвинутые ИИ-возможности, в части которых Apple сильно отстает от своих прямых конкурентов в лице Google и Samsung.
По материалам:
itechua
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