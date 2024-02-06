Новые подробности об iPhone 16 Pro — Finance.ua

Новые подробности об iPhone 16 Pro Сегодня 05:37 — Фондовый рынок

Новые подробности об iPhone 16 Pro

Впервые со времен iPhone 12 Pro яблочная компания изменит дизайн своих компактных флагманов, увеличив их диагональ и переработав внутреннюю компоновку. Ожидается , что дисплей iPhone 16 Pro будет увеличен с 6,1 до 6,3 дюймов, а часть сенсоров Face ID переедет под экран.

Установка в iPhone 16 Pro экранов большей диагонали вполне закономерно повлияет и на размер корпуса устройств. Однако это будет иметь положительное влияние на опыт использования: устройства будут лучше лежать в руке, увеличится площадь рассеяния тепла, а внутри корпуса появится больше свободного места.

Все смартфоны линейки iPhone 16 Pro также получат новую емкостную кнопку Capture, расположенную на боковой грани. Она будет предназначена для использования во время съемки и облегчит фокусировку и спуск затвора в горизонтальном положении.

Наконец, увеличение размеров корпуса позволит даже младшим моделям получить обновленный телеобъектив перископического типа с пентапризмой, гибридной системой стабилизации изображения и пятикратным оптическим зумом, который когда-то был эксклюзивом только Max-линейки.

Однако главной функцией новых флагманов должны будут стать продвинутые ИИ-возможности, в части которых Apple сильно отстает от своих прямых конкурентов в лице Google и Samsung.

itechua По материалам:

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