Новая почта внесла изменения в график работы 4 марта 2022 года.
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Новая почта опубликовала карту отделений, работающих по Украине

Сегодня 10:02Фондовый рынок
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Новая почта внесла изменения в график работы 4 марта 2022 года.
Об этом сообщает официальный сайт компании.
В частности, часть отделений в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе и Львове работают с 8:00 до 18:00.
Отделения в других областных и районных центрах работают на выдачу и отправку в будние дни с 9.00 до 17.00. В субботу с 9.00 до 18.00, воскресенье — выходной.
Также, какие отделения работают по состоянию на 4 марта 2022 года, можно узнать по ссылке.
По материалам: РБК-Україна
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