Норвегия готовится принять до 100 тыс. украинских беженцев — Finance.ua

«Норвегия считает, что страна примет около 30 тыс. украинских беженцев в этом году, но готовится к ситуации, в которой может прибыть до 100 тыс., поскольку больше людей уйдут от российского вторжения», — рассказал он в парламенте.
Если в Норвегию прибудет 100 тыс. украинцев, их придется размещать на спортивных аренах, складах и даже в палатках.
Сейчас в страну приехало около 2 тыс. беженцев.
Правительство сообщило, что вскоре разместит еще 5250 украинцев, в том числе тех, кто сначала уехал в Молдову, и 550 человек, нуждающихся в медицинской помощи.