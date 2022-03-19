Норвегия готовится принять до 100 тыс. украинских беженцев — Finance.ua

Норвегия готовится принять до 100 тыс. украинских беженцев

Сегодня 09:15 — Личные финансы

Норвегия готовится принять до 100 тыс. украинских беженцев

Норвегия рассчитывает принять около 30 тыс. беженцев из Украины, однако готовится разместить у себя около 100 тыс. человек.

Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стоэре, передает Reuters

«Норвегия считает, что страна примет около 30 тыс. украинских беженцев в этом году, но готовится к ситуации, в которой может прибыть до 100 тыс., поскольку больше людей уйдут от российского вторжения», — рассказал он в парламенте.

Если в Норвегию прибудет 100 тыс. украинцев, их придется размещать на спортивных аренах, складах и даже в палатках.

Сейчас в страну приехало около 2 тыс. беженцев.

Правительство сообщило, что вскоре разместит еще 5250 украинцев, в том числе тех, кто сначала уехал в Молдову, и 550 человек, нуждающихся в медицинской помощи.

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