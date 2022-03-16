В Польше дефицит жилья в больших городах из-за беженцев из Украины — Finance.ua
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В Польше дефицит жилья в больших городах из-за беженцев из Украины

Сегодня 15:01Недвижимость
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В Польше дефицит жилья в больших городах из-за беженцев из Украины
Большой поток беженцев из Украины привел к буму на аренду недвижимости в Польше. В начале марта количество запросов на жилье на популярных сайтах объявлений значительно выросло — на 166% на портале Otodom и на 114% на OLX по сравнению с последней неделей февраля 2022 года. Количество объявлений уменьшилось на четверть.
Эта ситуация напрямую связана с наплывом беженцев из Украины. Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.
Квартиры для аренды быстро исчезают в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Гданьске, поскольку украинцы, прежде всего, едут в большие города Польши.
Часть беженцев размещают в специальных центрах, а также поляки принимают украинцев в свои семьи или отдают дома или квартиры бесплатно. Помогают и работодатели — например, агентство Gremi Personal уже предоставило временное убежище для более 150 человек, преимущественно семей собственных работников.
Цены. А часть украинцев ищет жилье своими силами. Из-за повышенного спроса рынок уже отреагировал ростом цен аренды на 20-25%. Снять двухкомнатную квартиру в Варшаве площадью 45 кв. метров обойдется в 3 тыс. злотых (21 тыс. грн) и выше. В феврале такую квартиру можно было арендовать за 2500 злотых.
"Гражданам Украины, которые приезжают в Польшу, следует поселяться и в менее известных и небольших городах. Таким образом, у них увеличиваются возможности трудоустроиться.
Большие польские производственные предприятия расположены как раз в пределах маленьких городов. И именно они сейчас имеют больше вакансий для украинских женщин, которые могут приступить к работе без опыта и знания польского языка, и готовы подстраивать производственные процессы с учетом того, что женщины приехали в Польшу с детьми", — утверждает генеральный директор агентства по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.
По состоянию на 16 марта в Польшу приехало 1,5 млн украинцев. Польский Сейм принял специальный закон, регулирующий процесс пребывания, трудоустройства и доступа к социальным программам для беженцев из Украины.

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По материалам: Finance.UA
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