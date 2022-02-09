США построят в Польше шесть АЭС

Соединенные Штаты Америки намерены построить на территории Польши по меньшей мере шесть новых реакторов американской компании NuPower Power. Соглашение об этом стороны подписали 14 февраля в Вашингтоне с участием вице-премьера Польши Яцека Сасина.
Указывается, что изначально соглашение на строительство реакторов подписала в 2021 году корпорация KGHM Polska Miedź S.A. Ее глава Марцин Хлудзиньский уже пообещал, что общая мощность реакторов составит более 400 мегаватт.
«Один реактор — это 77 мегаватт. Мы хотим построить шесть таких реакторов, таким образом у нас будет более 400 мегаватт. Это покроет наши потребности в электроэнергии. Это не экспериментальный проект», — отметил Марцин Хлудзиньський.
Также он заверил, что новые реакторы должны быть абсолютно безопасными.
«Есть множество мифов, связанных с атомной энергией. Уже несколько десятков лет в Польше, в Шверке, находится атомный реактор. У нас есть полигон для радиоактивных отходов в Ружане. Вдоль нашей границы реализуется несколько крупных атомных проектов. При соблюдении необходимых процедур, а технология, которую мы намерены использовать, основывается на такой системе, которая минимально ограничивает все риски, мы сможем спокойно работать, производить электроэнергию, не создавая угроз для окружающей среды», — добавил он.
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