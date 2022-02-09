В столице недостаточно дорог для имеющегося количества автомобилей

Киевляне покупают автомобили, платят все налоги, но дороги за эти деньги не строятся – сейчас пропускная способность дорог в столице не соответствует количеству автомобилей.

В Киеве посчитали количество всех автомобилей. Их количество вдвое превышает пропускную способность устаревшей дорожной сети столицы.

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Как сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов, общее количество всех активных автомобилей на дорогах Киева составляет 1 млн 130 тыс. в сутки на январь 2022 года.

Считали только активные транспортные средства, то есть фактически автомобилей в столице еще больше. Если брать не максимальное, а среднесуточное количество, то учитывая выходные и праздничные дни с пониженным трафиком количество уникальных автомобилей составляет 820 тыс. единиц.

При этом дорожная сеть Киева очень устарела и рассчитана только на 500 тыс. транспортных средств в сутки, то есть норма превышает более чем в два раза.