0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

В столице недостаточно дорог для имеющегося количества автомобилей

В столице недостаточно дорог для имеющегося количества автомобилей

Киевляне покупают автомобили, платят все налоги, но дороги за эти деньги не строятся – сейчас пропускная способность дорог в столице не соответствует количеству автомобилей.

В Киеве посчитали количество всех автомобилей. Их количество вдвое превышает пропускную способность устаревшей дорожной сети столицы.

Читайте также: Где чаще всего продают автомобили со скрученным пробегом

Как сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов, общее количество всех активных автомобилей на дорогах Киева составляет 1 млн 130 тыс. в сутки на январь 2022 года.

Считали только активные транспортные средства, то есть фактически автомобилей в столице еще больше. Если брать не максимальное, а среднесуточное количество, то учитывая выходные и праздничные дни с пониженным трафиком количество уникальных автомобилей составляет 820 тыс. единиц.

При этом дорожная сеть Киева очень устарела и рассчитана только на 500 тыс. транспортных средств в сутки, то есть норма превышает более чем в два раза.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.