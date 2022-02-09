В столице недостаточно дорог для имеющегося количества автомобилей

Киевляне покупают автомобили, платят все налоги, но дороги за эти деньги не строятся – сейчас пропускная способность дорог в столице не соответствует количеству автомобилей.
В Киеве посчитали количество всех автомобилей. Их количество вдвое превышает пропускную способность устаревшей дорожной сети столицы.
Читайте также: Где чаще всего продают автомобили со скрученным пробегом
Как сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов, общее количество всех активных автомобилей на дорогах Киева составляет 1 млн 130 тыс. в сутки на январь 2022 года.
Считали только активные транспортные средства, то есть фактически автомобилей в столице еще больше. Если брать не максимальное, а среднесуточное количество, то учитывая выходные и праздничные дни с пониженным трафиком количество уникальных автомобилей составляет 820 тыс. единиц.
При этом дорожная сеть Киева очень устарела и рассчитана только на 500 тыс. транспортных средств в сутки, то есть норма превышает более чем в два раза.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина может закупить 30-40 тысяч планшетов Apple для проведения переписи населенияВчера, 12:24 - 942 9
Сколько украинцев могут позволить себе покупку квартирыВчера, 11:00 - 2561 6
США построят в Польше шесть АЭСВчера, 03:51 - 1588 5
В общественном транспорте Киева за 4 года в два раза упало количество пассажировВчера, 06:45 - 616 5
Недостает страхового стажа: кому будут начислять пособие вместо пенсии и какие документы нужныВчера, 09:32 - 4203 2
Недостает страхового стажа: кому будут начислять пособие вместо пенсии и какие документы нужныВчера, 09:32 - 4203 2
К какому курсу готовиться в конце февраля: в ICU озвучили прогнозВчера, 08:34 - 2764
Сколько украинцев могут позволить себе покупку квартирыВчера, 11:00 - 2561 6
Украина может закупить 30-40 тысяч планшетов Apple для проведения переписи населенияВчера, 12:24 - 942 9
В общественном транспорте Киева за 4 года в два раза упало количество пассажировВчера, 06:45 - 616 5
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 1047
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3772 12
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1794
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 4092 1
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1872 2