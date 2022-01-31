Рейтинг самых надежных автомобилей в мире по итогам 2021 года

Американская аналитическая фирма J. D. Power 10 февраля опубликовала новый рейтинг надежности трехлетних автомобилей 2022 US Vehicle Dependability Study по маркам.
Методика предусматривала проведение опроса почти 30 тысяч владельцев автомобилей 2019 модельного года. Ключевым показателем является количество проблем, возникших на 100 транспортных средствах (PP100). Чем он ниже, тем выше надежность машины.
Исследование охватывает только те модели, которые официально продаются на рынке США.
По результатам опроса были определены самые надежные модели в различных сегментах рынка:
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