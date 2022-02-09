Сальвадор выпустит первые Bitcoin-облигации в марте

Сальвадор завершит подготовку выпуска первых Bitcoin-облигаций на $1 млрд к 15-20 марта.
По оценкам министра финансов страны Алехандро Селайя, переподписка на ценные бумаги составит «не менее $500 млн». Минимальная покупка в $100 и отсутствие брокера при размещении позволит расширить число потенциальных инвесторов, отметил чиновник.
Согласно ранее представленному плану, купонная ставка составит 6,5% годовых, срок погашения облигаций наступит в 2032 году. Для покупки ценных бумаг потребуется прохождение KYC-процедур.
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Расчетами по выпуску займется платформа для торговли токенизированными ценными бумагами Bitfinex Securities. В рамках соглашения последняя также поможет правительству Сальвадора разработать нормативную базу для цифровых финансовых инструментов на базе блокчейна.
Согласно пресс-релизу, половину прибыли от продажи облигаций направят на развитие инфраструктуры майнинга на геотермальной вулканической энергии. Другие 50% — на покупку цифрового золота для государственного траста.
В МВФ выразили опасения в отношении рисков, связанных с Bitcoin-облигациями Сальвадора. Организация неоднократно призывала государство отказаться от первой криптовалюты в качестве платежного средства.
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