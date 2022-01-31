Главный стратег Bloomberg назвал «потолок» стоимости Bitcoin

Стоимость первой криптовалюты в пределах текущего цикла роста ограничена «потолком» в $100 тыс. Такое заявление на днях сделал аналитик Bloomberg Майк МакГлоун.
В Bloomberg считают, что сегодня Bitcoin находится на стадии формирования устойчивого «пола». Когда данный уровень будет оформлен, первая криптовалюта начнет свое движение к ценовому «потолку», который прогнозируется на уровне $100 тыс. за монету.
Стоит отметить, что утром в понедельник, 7 февраля, курс ВТС поднялся до $43 017, прибавив в течение суток порядка 3%. С минимумов четверга Bitcoin вырос почти на 18%, а с 24 января, когда был достигнут годовой минимум на уровне $32 950,72, подорожал на 29%.
Днем 8 февраля (по состоянию на 15:30) криптовалюта торгуется на уровне $43,353.
Динамика курса крипты. В течение недели Bitcoin прибавил более 11%, курс Terra вырос на 16,5%, Ethereum подорожал на 17%, стоимость Polkadot поднялась на 18,5%, а рост Solana составил 22%.
Рынок криптовалют воспользовался увеличением аппетита инвесторов к риску и восстановлением роста ключевых фондовых индексов.
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Несколькими днями ранее криптоинвестор Джастин Беннетт отметил, что ожидает роста стоимости Bitcoin до $46 тыс., стоит лишь монете подорожать до $43 тыс. По мнению эксперта, преодоление этой отметки означает прохождение «серьезного уровня сопротивления», открывающего первой криптовалюте путь к росту до $50-53 тыс. и выше.
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