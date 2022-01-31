Garmin представила смарт-часы Instinct 2 Solar с поддержкой зарядки от Солнца

Компания Garmin анонсировала умные наручные часы Instinct 2 Solar для спортсменов и пользователей, ведущих активный образ жизни. Новинка уже доступна для заказа в двух вариантах размера — 40 и 45 мм.
Гаджет оборудован монохромным дисплеем. Разрешение составляет 156 × 156 точек у младшей версии и 176 × 176 пикселей у старшей. Корпус имеет герметичное исполнение (10 ATM), что позволяет применять устройство в том числе во время занятий водными видами спорта.
В оснащение входят приёмник навигационных систем GPS/ГЛОНАСС/Galileo, барометрический высотомер, компас, акселерометр, термометр и датчик частоты сердечных сокращений.
Изображение: Garmin
Часы способны регистрировать изменения пульса и содержания кислорода в крови в течение дня, определять уровень стресса, отслеживать качество сна, подсчитывать количество сделанных шагов, преодолённых ступенек и потраченных калорий, оценивать пройденное расстояние и пр. Кроме того, предусмотрены функции мониторинга женского здоровья.
Изображение: Garmin
Новинка получила солнечную батарею. Утверждается, что она позволяет полностью обходиться без привычной зарядки при условии нахождения при ярком освещении в течение нескольких часов в день и использовании обычного режима работы (без GPS).
Смарт-часы Garmin Instinct 2 Solar доступны в различных вариантах исполнения по цене от 350 долларов США.
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