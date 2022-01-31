0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Garmin представила смарт-часы Instinct 2 Solar с поддержкой зарядки от Солнца

Garmin представила смарт-часы Instinct 2 Solar с поддержкой зарядки от Солнца

Компания Garmin анонсировала умные наручные часы Instinct 2 Solar для спортсменов и пользователей, ведущих активный образ жизни. Новинка уже доступна для заказа в двух вариантах размера — 40 и 45 мм.

Гаджет оборудован монохромным дисплеем. Разрешение составляет 156 × 156 точек у младшей версии и 176 × 176 пикселей у старшей. Корпус имеет герметичное исполнение (10 ATM), что позволяет применять устройство в том числе во время занятий водными видами спорта.

В оснащение входят приёмник навигационных систем GPS/ГЛОНАСС/Galileo, барометрический высотомер, компас, акселерометр, термометр и датчик частоты сердечных сокращений.


Изображение: Garmin

Часы способны регистрировать изменения пульса и содержания кислорода в крови в течение дня, определять уровень стресса, отслеживать качество сна, подсчитывать количество сделанных шагов, преодолённых ступенек и потраченных калорий, оценивать пройденное расстояние и пр. Кроме того, предусмотрены функции мониторинга женского здоровья.


Изображение: Garmin

Новинка получила солнечную батарею. Утверждается, что она позволяет полностью обходиться без привычной зарядки при условии нахождения при ярком освещении в течение нескольких часов в день и использовании обычного режима работы (без GPS).

Смарт-часы Garmin Instinct 2 Solar доступны в различных вариантах исполнения по цене от 350 долларов США.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.