Цены на продукты питания в мире установили 11-летний рекорд

В январе 2022 года мировые цены на продовольствие добились рекордного показателя с апреля 2011 года.

Согласно данным отчета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), наибольший рост цен наблюдался на растительное масло и молочные продукты.

По информации FAO, индекс продовольственных цен в январе составил 135,7 пункта, что на 1,1% выше, чем в декабре 2021 года.

Больше всего выросли цены на растительные масла – 4,2%, что является историческим максимумом.

“К росту цен на растительные масла, которые достигли новых рекордных уровней, привело снижение экспортных возможностей, а также иные факторы, ограничивающих предложение, прежде всего такие, как дефицит рабочей силы и неблагоприятные погодные условия. Есть основания полагать, что последствия этих факторов в краткосрочной перспективе преодолеть не удастся”, – заявил директор Отдела рынков и торговли ФАО Бубакер Бен-Бельхассен.

В свою очередь, цены на молочную продукцию в январе выросли на 2,4%. Этот рост наблюдается уже пять месяцев. Больше всего подорожало сухое обезжиренное молоко и сливочное масло.