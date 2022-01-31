В конце 2022 года снимут с конвейера Chevrolet Spark

В конце 2022 года в США компания Chevrolet снимет с конвейера Chevrolet Spark. На данный момент это самый дешевый новый автомобиль на американском рынке, так как он стоит 14 595 долларов.

Почему Chevrolet решил прекратить выпускать и продавать самый дешевый в США автомобиль – не известно. Возможно, он не выдержал конкуренцию со стороны кроссоверов, которые сейчас так популярны.

Продажи Chevrolet Spark в Северной Америке начались в 2012 году. Он построен на базе Daewoo Matiz.

В 2015 году американцам предложили Spark четвертого поколения, которое и сейчас в продаже. Постепенно интерес к этой модели снизился. В 2021 году в США продали всего 24 459 автомобилей Spark, что на 26,9% меньше, чем в 2020 году.

После того, как в конце текущего года прекратятся продажи Chevrolet Spark, самым доступным автомобилем, которые выпускает концерн General Motors, станет кроссовер Chevrolet Trax. В базовой комплектации он стоит 22 595 долларов.

Самым дешевым автомобилем в США после ухода на «пенсию» Spark будет Mitsubishi Mirage. Он в базовой комплектации стоит от 15 640 долларов.